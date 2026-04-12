В уряді озвучили план з ремонту доріг та назвали терміни виконання робіт

Лише за останню добу квітня 2026 року в Україні відремонтували понад 86,4 тисяч кв. м доріг, а після дощів планують збільшити темпи майже вдвічі.

В Україні до ремонтних робіт на ключових автомобільних дорогах залучено понад 1 000 працівників у складі майже 100 бригад. Із початку року вже ліквідовано деформації дорожнього покриття на площі понад 3,3 млн кв. м. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Ремонтні роботи виконують, зокрема, на таких автошляхах:

М-03 Київ – Харків – Довжанський — 5 485 кв. м

М-06 Київ – Чоп — 5 420 кв. м

М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський — 5 308 кв. м

М-07 Київ – Ковель – Ягодин — 2 900 кв. м

За Мінрозвитку, основне завдання — до 1 червня забезпечити проїзність міжнародних і національних доріг. Для цього планується виконати ремонтні роботи на площі близько 10 млн кв. м.

«Наша задача – до 1 червня провести ремонти міжнародних і національних доріг та забезпечити їхню проїзність. Це передбачає роботи приблизно на 10 млн кв. метрів. Тому рухаємося за планом, щодня близько 100-140 бригад працюють на дорогах по всій Україні. Будемо продовжувати нарощувати кількість бригад і підвищувати темпи робіт, щоб привести до ладу основні транспортні артерії, тримаємо це питання у фокусі уваги», – зазначили у відомтстві.

За останню добу дорожники відремонтували понад 86,4 тис. кв. м покриття. На окремих ділянках роботи виконують методом укладання великих «карт», що дозволяє швидко усувати значні пошкодження та покращувати умови проїзду.

Після завершення періоду дощів планується збільшити темпи робіт до 200 тис. кв. м на добу.

