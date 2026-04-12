  1. В Україні

В уряді озвучили план з ремонту доріг та назвали терміни виконання робіт

15:41, 12 квітня 2026
Лише за останню добу квітня 2026 року в Україні відремонтували понад 86,4 тисяч кв. м доріг, а після дощів планують збільшити темпи майже вдвічі.
В Україні до ремонтних робіт на ключових автомобільних дорогах залучено понад 1 000 працівників у складі майже 100 бригад. Із початку року вже ліквідовано деформації дорожнього покриття на площі понад 3,3 млн кв. м. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Ремонтні роботи виконують, зокрема, на таких автошляхах:

  • М-03 Київ – Харків – Довжанський — 5 485 кв. м
  • М-06 Київ – Чоп — 5 420 кв. м
  • М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський — 5 308 кв. м
  • М-07 Київ – Ковель – Ягодин — 2 900 кв. м

За Мінрозвитку, основне завдання — до 1 червня забезпечити проїзність міжнародних і національних доріг. Для цього планується виконати ремонтні роботи на площі близько 10 млн кв. м.

«Наша задача – до 1 червня провести ремонти міжнародних і національних доріг та забезпечити їхню проїзність. Це передбачає роботи приблизно на  10 млн кв. метрів. Тому рухаємося за планом, щодня  близько 100-140 бригад працюють на дорогах по всій Україні. Будемо продовжувати нарощувати кількість бригад і підвищувати темпи робіт, щоб привести до ладу основні транспортні артерії, тримаємо це питання у фокусі уваги», – зазначили у відомтстві.

За останню добу дорожники відремонтували понад 86,4 тис. кв. м покриття. На окремих ділянках роботи виконують методом укладання великих «карт», що дозволяє швидко усувати значні пошкодження та покращувати умови проїзду.

Після завершення періоду дощів планується збільшити темпи робіт до 200 тис. кв. м на добу.

уряд дороги Міністерство розвитку громад та територій

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

11,8 суддів на 100 тисяч населення: кадровий дефіцит та війна виснажують судову систему

Україна має вдвічі менше суддів ніж у середньому по Європі, але розглядає мільйони справ.

Уряд планує масштабне оновлення корпоративного законодавства: на які зміни чекати

Кабмін офіційно затвердив дорожню карту адаптації українського законодавства до права ЄС.

Новий судовий розгляд як спосіб реалізації restitutio in integrum: позиція ВП ВС

ВП ВС вказала, що виправлення порушень статті 6 Конвенції, встановлених рішенням ЄСПЛ, можливе під час нового судового розгляду.

ВС: власник не може зняти особу з реєстрації, якщо суд уже підтвердив її право користування житлом

Верховний Суд наголосив, що наявність судового рішення про збереження права користування житлом унеможливлює зняття особи з реєстрації за заявою власника.

