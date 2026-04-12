В Харьковской области оккупанты расстреляли четырёх пленных бойцов ВСУ — в ОГП начали расследование

17:11, 12 апреля 2026
По данным следствия, оккупанты взяли украинских военных в плен, после чего умышленно убили их, нарушив нормы международного гуманитарного права.
В Харьковской области российские военные расстреляли четырех украинских военнопленных. В Офисе генерального прокурора сообщили о начале расследования этого преступления.

По данным следствия, 11 апреля вблизи населенного пункта Ветеринарное военнослужащие вооруженных сил РФ, нарушая нормы международного гуманитарного права, убили украинских военнопленных.

Установлено, что оккупанты вошли на позиции, взяли в плен четырех бойцов одной из отдельных механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, после чего умышленно расстреляли их из автоматического оружия.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с военнопленными, повлекшее их гибель.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств преступления.

