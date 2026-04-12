На Харківщині окупанти розстріляли чотирьох полонених бійців ЗСУ — в ОГП розпочали розслідування

За даними слідства, окупанти взяли українських військових у полон, після чого умисно вбили їх, порушивши норми міжнародного гуманітарного права.

У Харківській області російські військові розстріляли чотирьох українських військовополонених. В Офісі Генпрокурора повідомили про початок розслідування цього злочину.

За даними слідства, 11 квітня поблизу населеного пункту Ветеринарне військовослужбовці збройних сил РФ, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, вбили українських військовополонених.

Встановлено, що окупанти зайшли на позиції, взяли у полон чотирьох бійців однієї з окремих механізованих бригад Збройних Сил України, після чого умисно розстріляли їх з автоматичної зброї.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило їх загибель.

Наразі вживаються всі необхідні заходи для встановлення обставин злочину.

