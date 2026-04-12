  1. В Украине

Оцифровали трудовую с ошибками: как внести исправления онлайн

18:05, 12 апреля 2026
Когда необходимо повторно подать данные и какие документы подготовить.
Оцифровали трудовую с ошибками: как внести исправления онлайн
В Пенсионном фонде пояснили, как действовать, если после оцифровки трудовой книжки выявлена пропущенная запись о переводе на другую должность.

Речь идет о ситуациях, когда работодатель уже исправил бумажную версию документа, однако эти изменения еще не отображены в электронной трудовой книжке.

Что говорит порядок

Механизм подачи таких сведений определяет специальный порядок, утвержденный постановлением правления Пенсионного фонда от 12 марта 2021 года № 11-1. Он регулирует подачу информации о трудовой деятельности в электронной форме.

Согласно этому документу, в случае выявления неточных или неполных записей после 1 июля 2000 года, сведения необходимо подать повторно. Это касается как ошибок в бумажной трудовой книжке, так и некорректных записей в электронном кабинете.

Как исправить данные

Чтобы добавить пропущенную запись в электронную трудовую книжку, необходимо выполнить несколько шагов:

  • оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) — это бесплатно можно сделать в аккредитованных центрах, в частности в подразделениях Государственная налоговая служба Украины или банках;
  • подготовить сканированные копии документов: титульной страницы трудовой книжки и страницы с изменениями. Они должны быть цветными, читабельными, в формате jpg или pdf, с разрешением 300 dpi и размером до 1 Мб;
  • авторизоваться в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с использованием КЭП;
  • создать обращение в разделе «Сведения о трудовых отношениях» (для работников) или соответствующем разделе для работодателей;
  • заполнить электронную форму и добавить сканкопии документов;
  • подписать обращение электронной подписью и отправить его в Пенсионный фонд.

На что обратить внимание

Повторная подача данных предусматривает обязательное добавление как титульной страницы трудовой книжки, так и страниц с исправленными или уточненными записями. Это необходимо для подтверждения достоверности информации и идентификации документа.

В Пенсионном фонде подчеркивают: своевременное обновление данных в электронной трудовой книжке напрямую влияет на корректный учет страхового стажа.

