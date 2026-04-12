Оцифровали трудовую с ошибками: как внести исправления онлайн
В Пенсионном фонде пояснили, как действовать, если после оцифровки трудовой книжки выявлена пропущенная запись о переводе на другую должность.
Речь идет о ситуациях, когда работодатель уже исправил бумажную версию документа, однако эти изменения еще не отображены в электронной трудовой книжке.
Что говорит порядок
Механизм подачи таких сведений определяет специальный порядок, утвержденный постановлением правления Пенсионного фонда от 12 марта 2021 года № 11-1. Он регулирует подачу информации о трудовой деятельности в электронной форме.
Согласно этому документу, в случае выявления неточных или неполных записей после 1 июля 2000 года, сведения необходимо подать повторно. Это касается как ошибок в бумажной трудовой книжке, так и некорректных записей в электронном кабинете.
Как исправить данные
Чтобы добавить пропущенную запись в электронную трудовую книжку, необходимо выполнить несколько шагов:
- оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) — это бесплатно можно сделать в аккредитованных центрах, в частности в подразделениях Государственная налоговая служба Украины или банках;
- подготовить сканированные копии документов: титульной страницы трудовой книжки и страницы с изменениями. Они должны быть цветными, читабельными, в формате jpg или pdf, с разрешением 300 dpi и размером до 1 Мб;
- авторизоваться в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с использованием КЭП;
- создать обращение в разделе «Сведения о трудовых отношениях» (для работников) или соответствующем разделе для работодателей;
- заполнить электронную форму и добавить сканкопии документов;
- подписать обращение электронной подписью и отправить его в Пенсионный фонд.
На что обратить внимание
Повторная подача данных предусматривает обязательное добавление как титульной страницы трудовой книжки, так и страниц с исправленными или уточненными записями. Это необходимо для подтверждения достоверности информации и идентификации документа.
В Пенсионном фонде подчеркивают: своевременное обновление данных в электронной трудовой книжке напрямую влияет на корректный учет страхового стажа.
