Оцифрували трудову з помилками: як внести виправлення онлайн

Коли потрібно повторно подати дані та які документи підготувати.

У Пенсійному фонді пояснили, як діяти, якщо після оцифрування трудової книжки виявлено пропущений запис про переведення на іншу посаду.

Йдеться про ситуації, коли роботодавець уже виправив паперову версію документа, однак ці зміни ще не відображені в електронній трудовій книжці.

Що каже порядок

Механізм подання таких відомостей визначає спеціальний порядок, затверджений постановою правління Пенсійного фонду від 12 березня 2021 року № 11-1. Він регулює подання інформації про трудову діяльність у електронній формі.

Згідно з цим документом, у разі виявлення неточних або неповних записів після 1 липня 2000 року, відомості необхідно подати повторно. Це стосується як помилок у паперовій трудовій книжці, так і некоректних записів у електронному кабінеті.

Як виправити дані

Щоб додати пропущений запис до електронної трудової книжки, потрібно виконати кілька кроків:

оформити кваліфікований електронний підпис (КЕП) — це безкоштовно можна зробити в акредитованих центрах, зокрема у підрозділах Державна податкова служба України або банках;

підготувати скановані копії документів: титульної сторінки трудової книжки та сторінки зі змінами. Вони мають бути кольоровими, читабельними, у форматі jpg або pdf, із роздільною здатністю 300 dpi та розміром до 1 Мб;

авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою КЕП;

створити звернення у розділі «Відомості про трудові відносини» (для працівників) або відповідному розділі для роботодавців;

заповнити електронну форму та додати сканкопії документів;

підписати звернення електронним підписом і надіслати його до Пенсійного фонду.

На що звернути увагу

Повторне подання даних передбачає обов’язкове додавання як титульної сторінки трудової книжки, так і сторінок із виправленими або уточненими записами. Це потрібно для підтвердження достовірності інформації та ідентифікації документа.

У Пенсійному фонді наголошують: своєчасне оновлення даних в електронній трудовій книжці напряму впливає на коректний облік страхового стажу.

