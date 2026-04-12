Возраст, дети, вера — какие вопросы нельзя задавать кандидатам во время собеседования на работу

Какие темы являются табу на собеседовании и как действовать кандидатам в случае нарушения прав.

В Украине работодателям запрещено задавать кандидатам вопросы о личной жизни, происхождении, здоровье или политических взглядах во время собеседования. Об этом отмечает Государственная служба занятости, подчеркивая: такие требования регулируются законодательством, а их нарушение влечет юридическую ответственность.

В частности, речь идет о вопросах вроде: «Есть ли у вас дети?», «Кто будет ухаживать за ними во время работы?», «Сколько вам лет?» или «Какое у вас вероисповедание?». Подобные формулировки считаются дискриминационными и такими, что не относятся к профессиональным качествам кандидата.

Какие ограничения устанавливает закон

Согласно Кодексу законов о труде Украины, запрещена любая дискриминация в сфере труда — по признакам расы, пола, возраста, состояния здоровья, инвалидности, происхождения, имущественного положения или места проживания.

Также закон прямо запрещает:

требовать информацию о личной жизни или планах относительно рождения детей;

интересоваться политическими или религиозными убеждениями;

спрашивать о регистрации места проживания или национальности;

отказывать в трудоустройстве из-за беременности.

Отдельно Закон «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» запрещает работодателям отдавать предпочтение кандидатам по полу или выдвигать разные требования к женщинам и мужчинам.

Что разрешено проверять работодателю

Работодатель имеет право оценивать только те характеристики, которые непосредственно относятся к выполнению работы:

образование и квалификацию;

профессиональный опыт;

специальные навыки;

наличие необходимых разрешений или сертификатов;

результаты тестовых или практических заданий.

В то же время в трудовом праве существует понятие «обоснованное профессиональное требование». В некоторых случаях оно допускает специфические критерии (например, для актеров, моделей или участников социальных программ), но только тогда, когда это напрямую связано с характером работы.

Как действовать в случае нарушения

Если во время собеседования кандидат столкнулся с дискриминационными вопросами, в Государственной службе занятости советуют:

зафиксировать нарушение (в частности, аудиозаписью);

обратить внимание рекрутера на неправомерность вопросов;

подать жалобу Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или в Государственную службу Украины по вопросам труда;

воспользоваться правительственной горячей линией.

В случае грубых нарушений или открытой дискриминации стоит обратиться в Национальную полицию Украины — такие действия могут подпадать под статью о нарушении трудового законодательства.

В службе подчеркивают: знание своих прав — ключевой инструмент защиты на рынке труда. Кандидаты должны не только ориентироваться в законодательстве, но и активно реагировать на его нарушения.

