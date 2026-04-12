Вік, діти, віра — які питання не можна ставити кандидатам під час співбесіди на роботу

Які теми є табу на співбесіді та як діяти кандидатам у разі порушення прав.

В Україні роботодавцям заборонено ставити кандидатам запитання про особисте життя, походження, здоров’я чи політичні погляди під час співбесіди. Про це наголошує Державна служба зайнятості, підкреслюючи: такі вимоги регулює законодавство, а їх порушення тягне юридичну відповідальність.

Зокрема, йдеться про питання на кшталт: «Чи маєте ви дітей?», «Хто доглядатиме за ними під час роботи?», «Скільки вам років?» або «Яке ваше віросповідання?». Подібні формулювання вважають дискримінаційними й такими, що не стосуються професійних якостей кандидата.

Які обмеження встановлює закон

Відповідно до Кодекс законів про працю України, заборонено будь-яку дискримінацію у сфері праці — за ознаками раси, статі, віку, стану здоров’я, інвалідності, походження, майнового стану чи місця проживання.

Також закон прямо забороняє:

вимагати інформацію про особисте життя чи плани щодо народження дітей;

цікавитися політичними або релігійними переконаннями;

запитувати про реєстрацію місця проживання або національність;

відмовляти у працевлаштуванні через вагітність.

Окремо Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» забороняє роботодавцям віддавати перевагу кандидатам за статтю або висувати різні вимоги до жінок і чоловіків.

Що дозволено перевіряти роботодавцю

Роботодавець має право оцінювати лише ті характеристики, які безпосередньо стосуються виконання роботи:

освіту та кваліфікацію;

професійний досвід;

спеціальні навички;

наявність необхідних дозволів або сертифікатів;

результати тестових або практичних завдань.

Водночас у трудовому праві існує поняття «обґрунтована професійна вимога». У деяких випадках вона допускає специфічні критерії (наприклад, для акторів, моделей або учасників соціальних програм), але лише тоді, коли це прямо пов’язано з характером роботи.

Як діяти у разі порушення

Якщо під час співбесіди кандидат зіткнувся з дискримінаційними питаннями, у Державній службі зайнятості радять:

зафіксувати порушення (зокрема, аудіозаписом);

звернути увагу рекрутера на неправомірність запитань;

подати скаргу до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або Державної служби України з питань праці;

скористатися урядовою гарячою лінією.

У разі грубих порушень або відкритої дискримінації варто звернутися до Національна поліція України — такі дії можуть підпадати під статтю про порушення трудового законодавства.

У службі наголошують: знання своїх прав — ключовий інструмент захисту на ринку праці. Кандидати мають не лише орієнтуватися у законодавстві, а й активно реагувати на його порушення.

