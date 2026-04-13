  В Украине

В Украине общинам будут бесплатно передавать имущество для создания добровольных пожарных дружин

16:54, 13 апреля 2026
Парламент готов принять предложения и замечания от органов местного самоуправления для углубления работы в этом направлении.
В Украине общинам будут бесплатно передавать имущество для создания добровольных пожарных дружин
Фото: МВД
В Украине планируют развивать добровольное пожарное движение, в частности создание местных и добровольных пожарных дружин, а общинам, которые присоединятся к этой инициативе, будут бесплатно передавать необходимое имущество. Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко.

По его словам, это прежде всего важно для тех мест, где есть ограниченный доступ для ГСЧС Украины, пожарных и других формирований.

Бондаренко отметил, что для углубления работы в этом направлении парламент готов принять предложения и замечания непосредственно от органов местного самоуправления.

«Для развития такого движения мы готовы к общению, подаче предложений и замечаний», — добавил народный депутат.

Он также напомнил, что Верховная Рада недавно приняла закон, который устанавливает требования для строительства любых социальных объектов, жилых домов, больниц, школ и т. д., где предусмотрено наличие современных укрытий.

«Одновременно с этим мы расширяем спектр укрытий. В частности, мы позволили этим законом установку новых модульных противорадиационных укрытий вместимостью до 50 человек. Это решение важно для тех участков, где невозможно построить укрытие прямо сейчас. Кроме того, мы внедряем Центры безопасности — места, где объединяются и пожарная охрана, и центр медицинской помощи, и полицейское отделение», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон 4778-IX по совершенствованию гражданской защиты, который делает строительство укрытий обязательным для всех новых жилых и инфраструктурных объектов.

Документ вводит сеть современных центров безопасности в общинах и интегрирует схемы защитных сооружений непосредственно в градостроительную документацию.

Речь идет о законопроекте 13454 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, формирования фонда защитных сооружений гражданской защиты, создания классов и центров безопасности».

Его 10 февраля поддержала Верховная Рада 231 голосом «за».

Верховная Рада Украины ГСЧС Парламент война

