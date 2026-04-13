  В Україні

В Україні громадам безкоштовно передаватимуть майно для створення добровільних пожежних дружин

16:54, 13 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Парламент готовий прийняти пропозиції та зауваження безпосередньо від органів місцевого самоврядування для поглиблення роботи в цьому напрямку.
Фото: МВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні планують розвивати добровільний пожежний рух, зокрема створення місцевих і добровільних пожежних дружин, а громадам, які долучаться до цієї ініціативи, безкоштовно передаватимуть необхідне майно. Про це заявив голова парламентського Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, це передовсім важливо для тих місць, в яких є обмежений доступ для ДСНС України, для пожежників та інших формувань.

Бондаренко зазначив, що для поглиблення роботи в цьому напрямку парламент готовий прийняти пропозиції та зауваження безпосередньо від органів місцевого самоврядування.

«Для розвитку такого руху ми готові до спілкування, подачі пропозицій і зауважень», - додав народний депутат. 

Він також нагадав, що Верховна Рада нещодавно ухвалила закон, який встановлює вимоги для будівництва будь-яких соціальних об'єктів, житлових будинків, лікарень, шкіл тощо, де передбачено наявність сучасних укриттів.

«Одночасно з цим ми розширюємо спектр укриттів. Зокрема, ми дозволили цим законом встановлення нових модульних протирадіаційних укриттів місткістю до 50 осіб. Це рішення важливе для тих ділянок, де неможливо побудувати просто зараз укриття. Окрім того, ми запроваджуємо Центри безпеки – місця, де об'єднуються і пожежна охорона, і центр медичної допомоги, і поліцейський відділок», - наголосив парламентарій.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4778-IX щодо вдосконалення цивільного захисту, який робить будівництво укриттів обов’язковим для всіх нових житлових та інфраструктурних об’єктів.

Документ запроваджує мережу сучасних центрів безпеки в громадах та інтегрує схеми захисних споруд безпосередньо в містобудівну документацію.

Мова йде про законопроєкт 13454 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, формування фонду захисних споруд цивільного захисту, створення класів та центрів безпеки».

Його 10 лютого підтримала Верховна Рада у 231 голос «за».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ДСНС Парламент війна

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]