В Україні громадам безкоштовно передаватимуть майно для створення добровільних пожежних дружин

Парламент готовий прийняти пропозиції та зауваження безпосередньо від органів місцевого самоврядування для поглиблення роботи в цьому напрямку.

В Україні планують розвивати добровільний пожежний рух, зокрема створення місцевих і добровільних пожежних дружин, а громадам, які долучаться до цієї ініціативи, безкоштовно передаватимуть необхідне майно. Про це заявив голова парламентського Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.

За його словами, це передовсім важливо для тих місць, в яких є обмежений доступ для ДСНС України, для пожежників та інших формувань.

Бондаренко зазначив, що для поглиблення роботи в цьому напрямку парламент готовий прийняти пропозиції та зауваження безпосередньо від органів місцевого самоврядування.

«Для розвитку такого руху ми готові до спілкування, подачі пропозицій і зауважень», - додав народний депутат.

Він також нагадав, що Верховна Рада нещодавно ухвалила закон, який встановлює вимоги для будівництва будь-яких соціальних об'єктів, житлових будинків, лікарень, шкіл тощо, де передбачено наявність сучасних укриттів.

«Одночасно з цим ми розширюємо спектр укриттів. Зокрема, ми дозволили цим законом встановлення нових модульних протирадіаційних укриттів місткістю до 50 осіб. Це рішення важливе для тих ділянок, де неможливо побудувати просто зараз укриття. Окрім того, ми запроваджуємо Центри безпеки – місця, де об'єднуються і пожежна охорона, і центр медичної допомоги, і поліцейський відділок», - наголосив парламентарій.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4778-IX щодо вдосконалення цивільного захисту, який робить будівництво укриттів обов’язковим для всіх нових житлових та інфраструктурних об’єктів.

Документ запроваджує мережу сучасних центрів безпеки в громадах та інтегрує схеми захисних споруд безпосередньо в містобудівну документацію.

Мова йде про законопроєкт 13454 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, формування фонду захисних споруд цивільного захисту, створення класів та центрів безпеки».

Його 10 лютого підтримала Верховна Рада у 231 голос «за».

