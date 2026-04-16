  В Украине

В Подольском районе Киева открыли штабы помощи пострадавшим после вражеской атаки

11:33, 16 апреля 2026
Жители могут обратиться в пункты поддержки по трем адресам.
Фото иллюстративное
В Подольском районе Киева развернули штабы для оказания помощи жителям, пострадавшим в результате вражеской атаки 16 апреля. Об этом сообщили в КГГА.

Пункты помощи работают по следующим адресам:

  • улица Сергея Данченко, 5 — мобильный пункт помощи (палатка);
  • улица Ивана Выговского, 10-А — лицей № 63;
  • улица Ивана Выговского, 10-Т — лицей «Школа Гравитация».

Для оперативной связи и получения помощи также доступны телефоны: 067 511 99 84, 044 484 70 50.

В Киеве в результате вражеской атаки зафиксированы разрушения в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах – повреждены многоэтажки, уничтожены автомобили.

