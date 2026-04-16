  В Україні

У Подільському районі Києва відкрили штаби допомоги постраждалим після ворожої атаки

11:33, 16 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мешканці можуть звернутися до пунктів підтримки за трьома адресами.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Подільському районі Києва розгорнули штаби для надання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок ворожої атаки 16 квітня. Про це повідомили в КМДА.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Пункти допомоги працюють за такими адресами:

  • вулиця Сергія Данченка, 5 — мобільний пункт допомоги (намет);
  • вулиця Івана Виговського, 10-А — ліцей № 63;
  • вулиця Івана Виговського, 10-Т — ліцей «Школа Гравітація».

Для оперативного зв’язку та отримання допомоги також доступні телефони: 067 511 99 84, 044 484 70 50.

У Києві внаслідок ворожої атаки зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах – пошкоджені багатоповерхівки, знищені авто.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ обстріл

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]