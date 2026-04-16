Мешканці можуть звернутися до пунктів підтримки за трьома адресами.

У Подільському районі Києва розгорнули штаби для надання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок ворожої атаки 16 квітня. Про це повідомили в КМДА.

Пункти допомоги працюють за такими адресами:

вулиця Сергія Данченка, 5 — мобільний пункт допомоги (намет);

вулиця Івана Виговського, 10-А — ліцей № 63;

вулиця Івана Виговського, 10-Т — ліцей «Школа Гравітація».

Для оперативного зв’язку та отримання допомоги також доступні телефони: 067 511 99 84, 044 484 70 50.

У Києві внаслідок ворожої атаки зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах – пошкоджені багатоповерхівки, знищені авто.

