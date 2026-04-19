В Киеве в больницах остаются 8 пострадавших после теракта в Голосеевском районе

12:38, 19 апреля 2026
Среди раненых — ребенок и взрослые в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
В медицинских учреждениях Киева находятся восемь человек, получивших ранения в результате стрельбы, произошедшей накануне в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, среди пострадавших — один ребенок, который находится в стабильном состоянии средней степени тяжести. Среди взрослых один пациент остается в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, по факту расстрела мирных жителей и захвата заложников в Голосеевском районе Киева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, повлекший гибель людей.

