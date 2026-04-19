У Києві в лікарнях залишаються 8 постраждалих після теракту в Голосіївському районі

Серед поранених — дитина та дорослі у тяжкому і вкрай тяжкому стані.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У медичних закладах Києва перебувають вісім осіб, які отримали поранення внаслідок стрілянини, що сталася напередодні в Голосіївському районі столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, серед постраждалих — одна дитина, яка перебуває у стабільному стані середнього ступеня тяжкості. Серед дорослих один пацієнт залишається у вкрай тяжкому стані, троє — у тяжкому стані, ще троє — у стані середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях.

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник.

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано.

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що стрілець раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності, тривалий час жив на Донеччині, а народився в Росії.

Як повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, за фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.