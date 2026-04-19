  1. В Україні

У Києві в лікарнях залишаються 8 постраждалих після теракту в Голосіївському районі

12:38, 19 квітня 2026
Серед поранених — дитина та дорослі у тяжкому і вкрай тяжкому стані.
У медичних закладах Києва перебувають вісім осіб, які отримали поранення внаслідок стрілянини, що сталася напередодні в Голосіївському районі столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, серед постраждалих — одна дитина, яка перебуває у стабільному стані середнього ступеня тяжкості. Серед дорослих один пацієнт залишається у вкрай тяжкому стані, троє — у тяжкому стані, ще троє — у стані середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях. 

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник. 

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано. 

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги. 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що стрілець раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності, тривалий час жив на Донеччині, а народився в Росії.

Як повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, за фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людей.

теракт Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Для пар без шлюбу пропишуть правила використання репродуктивного матеріалу після смерті

Також у ЦК пропонують заборонити «таємні» заповіти щодо репродуктивного матеріалу.

Парламент готує нові свята для українців: які памʼятні дати хочуть офіційно закріпити

У Раді з’явилися ініціативи нових державних дат.

Українці, які втратили документи до 2000 року, зможуть довести свій страховий стаж у суді

Держава бере на себе обов’язок самостійно шукати дані в реєстрах, а суди отримують спрощений механізм встановлення фактів трудових відносин для ветеранів та жителів зон бойових дій.

Проблему анонімності ТЦК визнають, але карати за це не планують — що не врахував новий законопроєкт

Новий законопроєкт ігнорує необхідність встановлення персональної відповідальності за порушення регламенту ідентифікації ТЦК.

5 документів, які підтверджують страховий стаж за відсутності записів у трудовій книжці

Як підтвердити навчання для пенсії, якщо в трудовій немає запису: інструкція та судова практика.

