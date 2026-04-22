Венгерский министр подтвердил возобновление транспортировки нефти по «Дружбе»

16:47, 22 апреля 2026
В Венгрии заявили, что транспортировка нефти из Беларуси в Украину возобновилась сегодня в 11:35.
Венгерский министр подтвердил возобновление транспортировки нефти по «Дружбе»
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр энергетики Словакии Дениса Сакова сообщила, что возобновляются поставки российской нефти через отремонтированный Украиной нефтепровод «Дружба».

Позже венгерский министр по делам ЕС Янош Бока также заявил о возобновлении транспортировки сырой нефти по нефтепроводу «Дружба».

По его словам, транспортировка нефти из Беларуси в Украину возобновилась сегодня в 11:35, то есть нефть может поступить в Венгрию уже сегодня, но не позднее завтрашнего утра.

«С точки зрения энергоснабжения Венгрии жизненно важно, чтобы трубопровод «Дружба» работал, и чтобы наша страна могла реально воспользоваться своими легальными, дешевыми и надежными возможностями закупок через него», — сказал он, отметив, что это «особенно важно» на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Бока добавил, что в этой ситуации Будапешт руководствовался «принципом максимального расширения источников и маршрутов поставок, но ни в коем случае не их сокращения».

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил о завершении ремонтных работ на поврежденном участке нефтепровода «Дружба», который пострадал в результате российского удара.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бывшие пленные смогут бесплатно восстановить водительские документы: МВД готовит ряд льгот

МВД обнародовало проект изменений в правила регистрации авто и выдачи удостоверений водителя

Верховный Суд встал на сторону работника лесхоза, которого уволили во время службы в ТрО

Суд подтвердил, что работника лесхоза уволили без законных оснований в период его службы в территориальной обороне.

ВСП не смог рассмотреть вопрос судьи Салая, который санкционировал незаконные НСРД

Причина — отсутствие кворума.

Динамические системы и альтернативные предложения: какие изменения предлагает законопроект о публичных закупках

Борьба с аномально низкими ценами становится автоматизированной, а требования к прозрачности собственности — бескомпромиссными.

Отчет ликвидатора как обязательное условие: ВС уточнил правила закрытия дел о неплатежеспособности

Верховный Суд отменил решение апелляции, которая позволила закрыть дело о банкротстве без выплаты вознаграждения ликвидатору.

