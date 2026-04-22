Угорський міністр підтвердив відновлення транспортування нафти «Дружбою»

16:47, 22 квітня 2026
В Угорщині заявили, що транспортування нафти з Білорусі до України відновилося сьогодні о 11:35.
Угорський міністр підтвердив відновлення транспортування нафти «Дружбою»
Фото: prm.ua
Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр енергетики Словаччини Деніс Сакова повідомила, що відновлюються поставки російської нафти через відремонтований Україною нафтогін «Дружба».

Згодом угорський міністр у справах ЄС Янош Бока також заявив про відновлення транспортування сирої нафти нафтопроводом «Дружба».

За його словами, транспортування нафти з Білорусі до України відновилося сьогодні о 11:35, тобто нафта може надійти до Угорщини вже сьогодні, але не пізніше завтрашнього ранку.

«З точки зору енергопостачання Угорщини, життєво важливо, щоб трубопровід «Дружба» працював, і щоб наша країна могла реально скористатися своїми легальними, дешевими та надійними можливостями закупівель через нього», – сказав він, зазначивши, що це «особливо важливо» на тлі кризи на Близькому Сході.

Бока додав, що у цій ситуації Будапешт керувався «принципом максимального розширення джерел та маршрутів постачання, але ні в якому разі не їх скорочення».

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив про завершення ремонтних робіт на пошкодженій ділянці нафтопроводу «Дружба», що постраждала внаслідок російського удару.

Угорщина нафта

