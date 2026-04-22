  1. В Україні

Україна розпочала перекачування нафти через нафтопровід «Дружба», — міністр економіки Словаччини

13:24, 22 квітня 2026
22 квітня розпочалися наповнення та запуск нафтопроводу «Дружба» на українській стороні.
Фото: Getty Images
Міністр енергетики Словаччини Деніс Сакова повідомила, що поставки російської нафти через відремонтований Україною нафтогін «Дружба» відновляться 23 квітня. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією від «Укртранснафти», зазначила Сакова, 22 квітня вранці розпочалися наповнення та запуск нафтопроводу «Дружба» на українській стороні.

«Очікується, що відновлення перекачування та постачання до Словаччини відбудеться завтра (23 квітня) вранці», – заявила Сакова.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив про завершення ремонтних робіт на пошкодженій ділянці нафтопроводу «Дружба», що постраждала внаслідок російського удару.

Україна Словаччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Динамічні системи та альтернативні пропозиції: які зміни пропонує законопроєкт про публічні закупівлі

Боротьба з аномально низькими цінами стає автоматизованою, а вимоги до прозорості власності — безкомпромісними

Звіт ліквідатора як обов’язкова умова: ВС уточнив правила закриття справ про неплатоспроможність

Верховний Суд скасував рішення апеляції, яка дозволила закрити справу про банкрутство без виплати винагороди ліквідатору.

Штраф за шахрайство не може бути меншим за завдану шкоду: позиція апеляційного суду у справі про псевдозбори на ЗСУ

Апеляційний суд дійшов висновку, що штраф за шахрайство, пов’язане зі збором коштів на ЗСУ, не може бути меншим за суму завданої шкоди.

Велика Палата ВС перегляне власний  висновок про порядок нарахування суддівської винагороди

ВП ВС вирішить, чи може Закон про Держбюджет змінювати розмір суддівської винагороди всупереч профільному закону

До Кабміну подали петицію про дозвіл на короткоствольну зброю для ветеранів

Ветеранам війни пропонують надати право на короткоствольну зброю для самозахисту.

