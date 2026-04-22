Україна розпочала перекачування нафти через нафтопровід «Дружба», — міністр економіки Словаччини

22 квітня розпочалися наповнення та запуск нафтопроводу «Дружба» на українській стороні.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр енергетики Словаччини Деніс Сакова повідомила, що поставки російської нафти через відремонтований Україною нафтогін «Дружба» відновляться 23 квітня. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією від «Укртранснафти», зазначила Сакова, 22 квітня вранці розпочалися наповнення та запуск нафтопроводу «Дружба» на українській стороні.

«Очікується, що відновлення перекачування та постачання до Словаччини відбудеться завтра (23 квітня) вранці», – заявила Сакова.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив про завершення ремонтних робіт на пошкодженій ділянці нафтопроводу «Дружба», що постраждала внаслідок російського удару.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.