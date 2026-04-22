Украина начала перекачку нефти через нефтепровод «Дружба», — министр экономики Словакии

22 апреля начались заполнение и запуск нефтепровода «Дружба» на украинской стороне.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр энергетики Словакии Дениса Сакова сообщила, что поставки российской нефти через отремонтированный Украиной нефтепровод «Дружба» возобновятся 23 апреля. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По информации от «Укртранснафты», отметила Сакова, 22 апреля утром начались заполнение и запуск нефтепровода «Дружба» на украинской стороне.

«Ожидается, что возобновление перекачки и поставок в Словакию произойдет завтра (23 апреля) утром», — заявила Сакова.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил о завершении ремонтных работ на поврежденном участке нефтепровода «Дружба», который пострадал в результате российского удара.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.