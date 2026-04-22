Украина начала перекачку нефти через нефтепровод «Дружба», — министр экономики Словакии
Министр энергетики Словакии Дениса Сакова сообщила, что поставки российской нефти через отремонтированный Украиной нефтепровод «Дружба» возобновятся 23 апреля. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По информации от «Укртранснафты», отметила Сакова, 22 апреля утром начались заполнение и запуск нефтепровода «Дружба» на украинской стороне.
«Ожидается, что возобновление перекачки и поставок в Словакию произойдет завтра (23 апреля) утром», — заявила Сакова.
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил о завершении ремонтных работ на поврежденном участке нефтепровода «Дружба», который пострадал в результате российского удара.
