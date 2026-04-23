Минфин обновил учет активов после аудита: в отчетности не учли 16,5 млрд грн

Министерство финансов обновило подходы к учету государственных предприятий и финансовых инвестиций, выполняя рекомендации Счетной палаты по итогам финансового аудита Фонда государственного имущества. Изменения должны обеспечить более полное отражение активов государства в консолидированной финансовой отчетности.

Как указывает Счетная палата, аудит ранее выявил занижение показателей: в отчетности ФГИУ не учли часть предприятий из сферы его управления. В результате общая сумма долгосрочных финансовых инвестиций и собственного капитала была занижена почти на 16,5 млрд грн.

Для устранения нарушений Счетная палата предоставила восемь рекомендаций Фонду госимущества, Минфину и Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Минфин, в частности, изменил национальные стандарты бухгалтерского учета в государственном секторе. Определены ответственные за учет и достоверность инвестиций, а также расширен сам подход к их признанию. Теперь финансовые инвестиции охватывают не только приобретение корпоративных прав, но и внесение имущества или средств в капитал предприятий и передачу их в сферу управления органов власти. Это должно предотвратить ситуации, когда активы фактически принадлежат государству, но не отражаются в отчетности.

Кроме того, обновлены принципы оценки инвестиций: их стоимость должна изменяться динамично — в зависимости от результатов деятельности предприятий.

Ожидается, что эти изменения обеспечат более полное раскрытие информации о финансовых инвестициях во всех субъектах государственного сектора экономики и повлияют на рост учтенных активов государства.

В то же время член Счетной палаты Геннадий Плис подчеркнул: практический эффект будет возможен только при условии полного применения новых подходов при составлении финансовой отчетности за 2026 год. По его словам, Минфин, Минэкономики, ФГИУ и другие органы должны обеспечить надлежащее внедрение изменений.