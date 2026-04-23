  1. В Україні

Мінфін оновив облік активів після аудиту: у звітності не врахували 16,5 млрд грн

17:19, 23 квітня 2026
Аудит виявив невраховані держпідприємства, через що занижено обсяг інвестицій і капіталу.
Міністерство фінансів оновило підходи до обліку державних підприємств і фінансових інвестицій, виконуючи рекомендації Рахункової палати за підсумками фінансового аудиту Фонду державного майна. Зміни мають забезпечити повніше відображення активів держави у консолідованій фінансовій звітності.

Як вказує Рахункова палата, аудит раніше виявив заниження показників: у звітності ФДМУ не врахували частину підприємств зі сфери його управління. Унаслідок цього загальна сума довгострокових фінансових інвестицій і власного капіталу була занижена майже на 16,5 млрд грн.

Для усунення порушень Рахункова палата надала вісім рекомендацій Фонду держмайна, Мінфіну та Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства.

Мінфін, зокрема, змінив національні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі. Визначено відповідальних за облік і достовірність інвестицій, а також розширено сам підхід до їх визнання. Тепер фінансові інвестиції охоплюють не лише придбання корпоративних прав, а й внесення майна чи коштів до капіталу підприємств і передачу їх до сфери управління органів влади. Це має запобігти ситуаціям, коли активи фактично належать державі, але не відображаються у звітності.

Крім того, оновлено принципи оцінки інвестицій: їхня вартість має змінюватися динамічно — залежно від результатів діяльності підприємств.

Очікується, що ці зміни забезпечать повніше розкриття інформації про фінансові інвестиції у всіх суб’єктах державного сектору економіки та вплинуть на зростання облікованих активів держави.

Водночас член Рахункової палати Геннадій Пліс наголосив: практичний ефект буде можливий лише за умови повного застосування нових підходів під час складання фінансової звітності за 2026 рік. За його словами, Мінфін, Мінекономіки, ФДМУ та інші органи мають забезпечити належне впровадження змін.

Мінфін Рахункова палата

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комітет Ради планує розглянути законопроєкт про покарання суддів КСУ в разі вчинення ними дисциплінарних проступків

Законопроєкт запроваджує 12 видів дисциплінарних проступків для суддів КСУ та повну втрату грошового утримання через звільнення за них.

НАЗК назвало істотні корупціогенні ризики у законопроєкті про захист бізнесу

НАЗК попереджає, що запропоновані депутатами зміни до КПК замість захисту бізнесу створюють умови для вибіркового правосуддя та легалізації безкарності.

Конкурсні vs поточні: ВС визначив статус вимог у разі визнання правочину недійсним після відкриття банкрутства

Верховний Суд роз’яснив, чому дата укладання оспорюваного договору не є визначальною для класифікації кредиторських вимог.

Кадрове перезавантаження ВАКС: розпочинаються фінальні засідання ВККС

24 квітня 2026 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочинає фінальні засідання за участі фіналістів конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Сину відмовили у виплатах зниклої матері-військової через відсутність довідки про спільне проживання: чому суд став на його бік

Суд визнав протиправною відмову у виплаті грошового забезпечення, якщо у рішенні не зазначено передбачених Порядком № 884 підстав.

