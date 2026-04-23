Мінфін оновив облік активів після аудиту: у звітності не врахували 16,5 млрд грн

Аудит виявив невраховані держпідприємства, через що занижено обсяг інвестицій і капіталу.

Міністерство фінансів оновило підходи до обліку державних підприємств і фінансових інвестицій, виконуючи рекомендації Рахункової палати за підсумками фінансового аудиту Фонду державного майна. Зміни мають забезпечити повніше відображення активів держави у консолідованій фінансовій звітності.

Як вказує Рахункова палата, аудит раніше виявив заниження показників: у звітності ФДМУ не врахували частину підприємств зі сфери його управління. Унаслідок цього загальна сума довгострокових фінансових інвестицій і власного капіталу була занижена майже на 16,5 млрд грн.

Для усунення порушень Рахункова палата надала вісім рекомендацій Фонду держмайна, Мінфіну та Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства.

Мінфін, зокрема, змінив національні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі. Визначено відповідальних за облік і достовірність інвестицій, а також розширено сам підхід до їх визнання. Тепер фінансові інвестиції охоплюють не лише придбання корпоративних прав, а й внесення майна чи коштів до капіталу підприємств і передачу їх до сфери управління органів влади. Це має запобігти ситуаціям, коли активи фактично належать державі, але не відображаються у звітності.

Крім того, оновлено принципи оцінки інвестицій: їхня вартість має змінюватися динамічно — залежно від результатів діяльності підприємств.

Очікується, що ці зміни забезпечать повніше розкриття інформації про фінансові інвестиції у всіх суб’єктах державного сектору економіки та вплинуть на зростання облікованих активів держави.

Водночас член Рахункової палати Геннадій Пліс наголосив: практичний ефект буде можливий лише за умови повного застосування нових підходів під час складання фінансової звітності за 2026 рік. За його словами, Мінфін, Мінекономіки, ФДМУ та інші органи мають забезпечити належне впровадження змін.

