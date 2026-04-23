Украина может получить 71 млн евро от Франции на критическую инфраструктуру и экономику

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о ратификации грантового соглашения с Францией, направленного на поддержку критической инфраструктуры и ключевых секторов экономики №0374.

Законопроектом предлагается ратифицировать грантовое соглашение между правительствами Украины и Франции, подписанное 20 февраля 2026 года в Киеве.

Ратификация документа создаст правовые основания для привлечения грантовых средств правительства Французской Республики в объеме 71 млн евро. Финансирование планируется направить на восстановление критически важной инфраструктуры и развитие приоритетных секторов экономики.

Речь идет, в частности, о таких направлениях: здравоохранение, инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, водоснабжение и водоотвод, ирригация, переработка отходов, противоминная деятельность, жилищное строительство и цифровые технологии.

