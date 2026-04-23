Україна може отримати 71 млн євро від Франції на критичну інфраструктуру та економіку

18:20, 23 квітня 2026
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про ратифікацію грантової угоди з Францією, яка передбачає залучення 71 млн євро на підтримку критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України.
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про ратифікацію грантової угоди з Францією, спрямованої на підтримку критичної інфраструктури та ключових секторів економіки № 0374.

Законопроєктом пропонується ратифікувати грантову угоду між урядами України та Франції, підписану 20 лютого 2026 року в Києві.

Як зазначається, ратифікація документа створить правові підстави для залучення грантових коштів уряду Французької Республіки в обсязі 71 млн євро. Фінансування планується спрямувати на відновлення критично важливої інфраструктури та розвиток пріоритетних секторів економіки.

Йдеться, зокрема, про такі напрями: охорона здоров’я, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання і водовідведення, іригація, переробка відходів, протимінна діяльність, житлове будівництво та цифрові технології.

