Слабый напор воды в кране: как оформить жалобу и добиться перерасчета

Когда поставщик обязан реагировать и как получить перерасчет.

Потребители имеют право требовать перерасчет за услуги водоснабжения в случае недостаточного давления в сети, а поставщики обязаны обеспечивать безопасную, бесперебойную подачу воды с параметрами, соответствующими законодательству и условиям договора.

В Госпродпотребслужбе указывают, что вопрос качества водоснабжения, в частности уровня давления, регулируется рядом нормативно-правовых актов. Согласно правилам предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению, предприятия должны обеспечивать надлежащее давление в системе.

Параметры качества питьевой воды должны соответствовать государственным санитарным нормам, а показатели давления — государственным строительным нормам.

Количество и качество услуги, в частности по давлению, определяются в соответствии с условиями договора. Для коллективных и индивидуальных договоров эти показатели фиксируются с помощью узлов коммерческого учета и других средств измерительной техники, а при наличии — также узлов распределительного учета.

В случае несоответствия давления установленным нормам потребитель имеет право обратиться к исполнителю услуг с заявлением о проведении проверки и составлении акта-претензии. Исполнитель обязан отреагировать на обращение в установленные сроки.

Если нарушение подтвердится, потребитель может требовать перерасчет оплаты за водоснабжение. В случае отказа поставщика проводить проверку или осуществлять перерасчет, граждане могут обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

Жалоба подается в соответствии с требованиями закона «Об обращениях граждан» и должна содержать информацию об исполнителе услуг (наименование и адрес), копию договора (при наличии), платежные документы, а также копии предыдущих обращений, в том числе акта-претензии.

