  В Украине

Кто может получить статус дополнительной защиты в Украине: объяснение миграционной службы

22:00, 24 апреля 2026
В ГМС объяснили, кто может получить статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.
В Государственной миграционной службе разъяснили, что означает в Украине статус «лицо, нуждающееся в дополнительной защите», и в каких случаях его могут предоставить.

В частности, речь идет об иностранцах, которые не подпадают под определение беженца в соответствии с Конвенция о статусе беженцев 1951 года и Протоколом 1967 года, а также в соответствии с Закон Украины «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите».

Такой статус могут получить лица, которые были вынуждены прибыть в Украину или остаться на ее территории вследствие угрозы их жизни, безопасности или свободе в стране происхождения из-за

  • опасений применения к ним смертной казни или исполнения приговора о смертной казни либо пыток,
  • бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания
  • либо широкораспространенного насилия в условиях международного или внутреннего вооруженного конфликта или систематического нарушения прав человека.

Таким образом, человек не может или не желает возвращаться в страну происхождения из-за обоснованных опасений за собственную безопасность.

Ранее мы рассказывали о кейсе, когда апелляционный суд отменил отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ, который донатил на ВСУ.

миграционная служба Госмиграционная служба

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

