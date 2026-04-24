Решение суда есть, а в реестре изменений нет: почему право собственности не появляется автоматически

После победы в суде украинцы часто ожидают, что право собственности или другие изменения в отношении недвижимости автоматически появятся в Государственном реестре вещных прав. Однако на практике такая процедура не всегда работает без участия заявителя.

Как поясняют в Днепровском межрегиональном управлении Минюста, законодательство действительно предусматривает автоматическую модель. Речь идет о норме закона, которая устанавливает информационное взаимодействие между реестром прав и Единым государственным реестром судебных решений.

В то же время другие нормативные акты определяют: до полноценного запуска такого взаимодействия решение суда необходимо подавать вместе с заявлением. Именно поэтому без обращения заявителя изменения в реестре могут не отобразиться.

Специалисты советуют действовать поэтапно. Прежде всего — получить судебное решение и убедиться, что оно вступило в законную силу. Далее — подготовить заявление: его может подать собственник, приобретатель права или уполномоченное лицо. После этого документы следует подать государственному регистратору или через ЦНАП.

После рассмотрения заявления проводится государственная регистрация, а заявителю выдают соответствующую выписку из реестра.

В Минюсте подчеркивают: судебное решение само по себе создает правовую основу для защиты права, однако только государственная регистрация обеспечивает его официальное отображение. Активные действия после завершения судебного процесса помогают избежать задержек и быстрее достичь окончательного результата.