Цифровизация и отмена части процедур: Гоструда и сферу охраны труда ждут реформы

15:29, 27 апреля 2026
Минэкономики инициирует реформирование Гоструда и дерегуляцию в сфере охраны труда.
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подготовило проект постановления Кабинета Министров по реформированию Гоструда и дерегуляции в сфере охраны труда.

Отмечается, что документ уже направлен на согласование заинтересованным органам власти. Параллельно министерство начинает консультации с бизнесом, профильными ассоциациями и экспертной средой.

Предложенный пакет изменений предусматривает переход от модели, в которой государство одновременно контролирует и фактически влияет на доступ к рынку услуг в сфере охраны труда, к модели, где Гоструда сосредотачивается на своей ключевой функции: надзоре за безопасностью труда и контроле за соблюдением трудового законодательства.

Среди предложенных изменений: разграничение контрольных функций, передача части процедур независимым аккредитованным органам, отмена согласований и участия в процедурах, которые не являются государственным надзором, а также цифровизация документов и решений.

Указанные изменения являются первым этапом реформирования Гоструда. Они должны помочь сформировать прозрачный рынок услуг в сфере охраны труда, уменьшить административную нагрузку на бизнес, минимизировать риски давления и направить ресурс Гоструда на контроль реальных рисков для жизни и здоровья работников.

Следующим этапом должна стать цифровизация сферы охраны труда в системе «Обрий».

«Мы запускаем публичное обсуждение изменений, которые должны сделать систему охраны труда более современной, прозрачной и эффективной. Цель проста — убрать процедуры, которые не повышают безопасность, но отнимают время и ресурсы у бизнеса и государства. Вместо этого Гоструда должна сосредоточиться на том, что действительно важно: контроле реальных рисков, предотвращении нарушений и защите жизни и здоровья работников», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

По предварительным расчетам, минимальный эффект от сокращения части процедур может составить 4,473 млрд грн в год для бизнеса. В то же время высвобожденный административный ресурс Гоструда, по оценке министерства, может достигнуть 27,205 млн грн в год и быть направлен на риск-ориентированный надзор и проверки там, где существует реальная опасность для работников.

