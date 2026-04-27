  В Україні

Цифровізація та скасування частини процедур: Держпраці та сферу охорони праці чекають реформи

15:29, 27 квітня 2026
Мінекономіки ініціює реформування Держпраці та дерегуляцію у сфері охорони праці.
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України підготувало проєкт постанови Кабінету Міністрів щодо реформування Держпраці та дерегуляції у сфері охорони праці.

Зазначається, що документ вже направлений на погодження зацікавленим органам влади. Паралельно міністерство розпочинає консультації з бізнесом, профільними асоціаціями та експертним середовищем.

Запропонований пакет змін передбачає перехід від моделі, у якій держава одночасно контролює і фактично впливає на доступ до ринку послуг у сфері охорони праці, до моделі, де Держпраці зосереджується на своїй ключовій функції: нагляді за безпекою праці та контролі за дотриманням трудового законодавства.

Серед запропонованих змін: розмежування контрольних функцій, передача частини процедур незалежним акредитованим органам, скасування погоджень і участі у процедурах, які не є держнаглядом, а також цифровізація документів і рішень.

Зазначені зміни є першим етапом реформування Держпраці. Вони мають допомогти сформувати прозорий ринок послуг у сфері охорони праці, зменшити адміністративне навантаження на бізнес, мінімізувати ризики тиску та спрямувати ресурс Держпраці на контроль реальних ризиків для життя і здоров’я працівників.

Наступним етапом має стати цифровізація сфери охорони праці в системі Обрій.

«Ми запускаємо публічне обговорення змін, які мають зробити систему охорони праці сучаснішою, прозорішою і ефективнішою. Мета проста – прибрати процедури, які не підвищують безпеку, але забирають час і ресурси у бізнесу та держави. Натомість Держпраці має зосередитися на тому, що справді важливо: контролі реальних ризиків, запобіганні порушенням і захисті життя та здоров’я працівників», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

За попередніми розрахунками, мінімальний ефект від скорочення частини процедур може становити 4,473 млрд грн на рік для бізнесу. Водночас вивільнений адміністративний ресурс Держпраці, за оцінкою міністерства, може сягнути 27,205 млн грн на рік і бути спрямований на ризик-орієнтований нагляд та перевірки там, де існує реальна небезпека для працівників.

