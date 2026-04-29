Отсрочка от мобилизации: когда продолжается автоматически и когда нужно идти в ЦПАУ

Министерство обороны разъяснило, как работает отсрочка от мобилизации: в большинстве случаев она продолжается автоматически без повторной подачи документов, а ее статус можно проверить в приложении Резерв+.

Министерство обороны предоставило разъяснения по наиболее распространённым вопросам: в каких случаях отсрочка продлевается автоматически, когда необходимо повторно подавать документы и какие действия следует предпринять в случае возникновения проблем.

Отмечается, что большинство отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически — без подачи новых заявлений или обращения в ЦПАУ. Актуальный статус отсрочки отображается в приложении Резерв+.

Что означает «отсрочка до завершения мобилизации» в Резерв+?

Это означает, что отсрочка остаётся действующей до завершения текущего мобилизационного периода. Эта дата определяется указом Президента Украины.

В каких случаях отсрочка продлевается автоматически?

Отсрочка продлевается автоматически, если:

основания для неё остаются актуальными;

система может подтвердить эти основания в государственных реестрах.

В настоящее время автоматически могут продлеваться отсрочки для таких категорий:

лица с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребёнка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребёнка с инвалидностью I или II группы;

лица, имеющие супругу (супруга) с инвалидностью I или II группы;

лица, имеющие родных или родителей супруга с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военнослужащих с ребёнком;

родители трёх и более детей;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профессионального образования;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, награждённых посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

лица, лишённые свободы вследствие вооружённой агрессии против Украины;военнослужащие, освобождённые из плена;

родители, воспитывающие тяжело больного ребёнка без инвалидности;

лица, осуществляющие уход за тяжело больным членом семьи;

опекуны недееспособного лица;

лица, имеющие супругу (супруга) с инвалидностью III группы;

лица, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;

родители, самостоятельно воспитывающие ребёнка до 18 лет;

учителя школ;

лица после годичного контракта в возрасте 18–25 лет.

Автопродление действует для отсрочек, оформленных как через Резерв+, так и через ЦПАУ.

В каких случаях необходимо повторно подавать документы через ЦПАУ?

Следует обратиться повторно, если:

отсрочка не входит в перечень с автопродлением;

основания актуальны, но система не смогла подтвердить их в реестрах.

В таких случаях необходимо подать документы через ЦПАУ для продления отсрочки.

Как узнать, продлена ли отсрочка автоматически?

Если автопродление произошло:

поступит уведомление в Резерв+;

после обновления военно-учётного документа в разделе «Сервисы» в расширенных данных появится новая дата действия отсрочки.

Почему автопродление может не сработать?

Чаще всего — из-за неактуальных или неполных данных в государственных реестрах, в частности:

ФИО, дата рождения или РНОКПП;

данные об инвалидности в реестрах Пенсионного фонда или Единой информационной системы социальной сферы;

информация об уходе или родственных связях;

отсутствие данных в реестре актов гражданского состояния.

В таком случае необходимо обратиться в ЦПАУ и подать документы.

Что такое РНОКПП?

РНОКПП — это налоговый номер (идентификационный код), уникальный 10-значный номер, используемый для учёта физических лиц.

Что делать, если данные об инвалидности отсутствуют или неактуальны?

Рекомендуется:

проверить актуальность данных;

обратиться в органы соцзащиты или Пенсионный фонд;

при необходимости подать документы через ЦПАУ.

Продлевается ли автоматически отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью?

Да, если основания действительны и подтверждаются в реестрах.

Если система определяет другого ухаживающего — автопродление может не произойти.

Продлевается ли автоматически отсрочка по решению суда?

Нет. В таких случаях необходимо повторно обратиться в ЦПАУ.

Почему может возникнуть ошибка при подаче запроса?

Иногда из-за нагрузки на реестры. Рекомендуется повторить попытку через 48 часов.

Кто может оформить отсрочку онлайн в Резерв+?

В приложении доступно 11 типов отсрочек, включая:

лиц с инвалидностью;

родителей детей с инвалидностью;

многодетных родителей;

студентов;

работников образования и др.

Кому необходимо обращаться в ЦПАУ?

В частности:

опекунам, приёмным родителям;

родственникам погибших;

лицам, осуществляющим уход;

учителям школ и другим категориям.

Можно ли подавать заявление одновременно через Резерв+ и ЦПАУ?

Технически возможно, но не рекомендуется.

Что означает сообщение «Вас разыскивает ТЦК»?

Это означает наличие нарушения воинского учёта. Отсрочка не освобождает от ответственности.

Что делать, если поданы документы через ЦПАУ, но ответа нет?

Ожидать до двух недель, затем при необходимости повторно обратиться.

Что означают статусы «солдат резерва» и «резервист»?

«Солдат резерва» — запись о военно-учётной специальности, не влияет на отсрочку.

«Резервист» — лицо, заключившее контракт на службу в резерве; отсрочка не предусмотрена.

В случае возникновения вопросов относительно данных в приложении Резерв+ рекомендуется обратиться в службу поддержки через соответствующее меню. Специалисты помогут проверить информацию и предоставят необходимые разъяснения.

