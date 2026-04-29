Відстрочка від мобілізації: коли продовжується автоматично та коли треба йти в ЦНАП

Міністерство оборони надало роз’яснення щодо найпоширеніших питань: у яких випадках відстрочка продовжується автоматично, коли необхідно повторно подавати документи та які дії вжити у разі виникнення проблем.

Зазначається, що більшість відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично — без подання нових заяв чи звернення до ЦНАП. Актуальний статус відстрочки відображається у застосунку Резерв+.

Що означає «відстрочка до завершення мобілізації» в Резерв+?

Це означає, що відстрочка залишається актуальною до завершення поточного мобілізаційного періоду. Ця дата визначається указом Президента України.

У яких випадках відстрочка продовжується автоматично?

Відстрочка продовжиться сама, якщо:

підстави для неї досі актуальні;

система може підтвердити підстави в державних реєстрах.

Наразі автоматично можуть продовжуватися відстрочки для таких категорій:

Люди з інвалідністю. Тимчасово непридатні до служби. Батьки дитини з інвалідністю до 18 років. Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи. Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи. Ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи. Жінки та чоловіки військових із дитиною. Батьки трьох і більше дітей. Студенти, аспіранти. Працівники вищої та профосвіти. Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану. Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності. Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України. Військові, звільнені з полону. Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності. Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї. Опікуни людини, яку визнано недієздатною. Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи. Люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю. Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Вчителі шкіл. Люди після однорічного контракту 18–25.

Автопродовження діє для відстрочок, оформлених як через Резерв+, так і через ЦНАП.

У яких випадках для продовження відстрочки потрібно подавати документи у ЦНАП повторно?

Потрібно звернутись повторно, якщо:

ваша відстрочка не належить до переліку з автопродовженням;

підстави актуальні, але система не змогла підтвердити їх у реєстрах.

У цих випадках потрібно подати документи в ЦНАП для продовження відстрочки.



Як дізнатися, чи продовжена відстрочка автоматично?

Якщо автопродовження відбулося:

ви отримаєте сповіщення в Резерв+;

після оновлення військово-облікового документа у розділі «Сервіси» відкрийте розширені дані з реєстру – там з’явиться нова дата дії відстрочки.

Після цього алгоритму продовження відстрочки відбулося автоматично.

Чому автопродовження може не відбутись?

Найчастіше – через неактуальні або неповні дані в державних реєстрах. Зокрема це:

ПІБ, дата народження або РНОКПП;

дані про інвалідність у реєстрах ПФУ (Пенсійного фонду) або ЄІССС (Єдиної інформаційної системи соціальної сфери);

інформація про догляд чи родинні зв’язки, яку система не може підтвердити;

окремі випадки самостійного виховання дитини, якщо потрібні дані відсутні в Державному реєстрі актів цивільного стану.

У такому разі потрібно звернутися до ЦНАП і подати документи для підтвердження підстави.

Що таке РНОКПП і чому він важливий для автопродовження відстрочки?

РНОКПП — це ваш податковий номер (ідентифікаційний код). Тобто це унікальний 10-значний цифровий код, що використовується в Україні для обліку фізичних осіб у податковій системі, замінивши застарілу. Він видається один раз і зберігається протягом усього життя, будучи необхідним для працевлаштування, банківських послуг, нотаріальних дій та угод тощо.

Що робити, якщо дані про інвалідність відсутні або неактуальні в реєстрах?

Якщо система не бачить актуальних даних у реєстрах ПФУ або ЄІССС, відстрочка може не продовжитися автоматично. У такому разі варто:

перевірити актуальність даних;

звернутися до органу соціального захисту або Пенсійного фонду для оновлення інформації;

за потреби — подати документи через ЦНАП.

Чи продовжується автоматично відстрочка для догляду за людиною з інвалідністю?

Так, якщо:

підстава залишається чинною;

це підтверджується в реєстрах.

Якщо система визначила іншого доглядальника (наприклад, розлученого родича), автопродовження може не відбутись. У такому випадку, щоб підтвердити право на відстрочку, потрібно подати документи через ЦНАП.

Для таких відстрочок також важливо, щоб у системі був зазначений РНОКПП особи, за якою здійснюється догляд, а дані про інвалідність були актуальні в ПФУ або ЄІССС. Без цього автопродовження може не спрацювати.

Чи продовжується автоматично відстрочка, встановлена рішенням суду?

Ні. Відстрочки, надані на підставі судових рішень, автоматично не продовжуються. Щоб продовжити таку відстрочку, потрібно повторно звернутися до ЦНАП і подати документи за встановленим порядком.

Чому може виникнути помилка після запиту на відстрочку?

Помилки трапляються рідко. Проте іноді велика кількість запитів може спричинити тимчасове навантаження на державні реєстри. Спробуйте подати запит ще раз за 48 годин. Якщо проблема не зникне – зверніться до ЦНАП.

Хто може оформити відстрочку онлайн у Резерв+?

Зараз у Резерв+ доступні 11 типів відстрочок, які можна оформити онлайн – швидко і без зайвої бюрократії. Зробити це можуть:

Люди з інвалідністю. Тимчасово непридатні до служби. Батьки дитини з інвалідністю до 18 років. Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи. Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи. Ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи. Жінки та чоловіки військових із дитиною. Батьки трьох і більше дітей. Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Студенти, аспіранти. Працівники вищої та професійної освіти.

Кому потрібно звертатися до ЦНАП?

Оформити відстрочку лише через ЦНАП можуть:

Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Усиновлювач або законний представник дитини-сироти. Інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках. Військовозобовʼязаний до 25 років після базової загальновійськової підготовки. Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану. Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності. Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України. Військові, звільнені з полону. Люди, які мають одного з батьків дружини з інвалідністю I чи II групи. Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності. Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї. Опікуни особи, визнаної недієздатною. Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи. Люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю. Вчителі шкіл.

Чи можна подавати заяву на відстрочку одночасно і в Резерв+, і в ЦНАП, щоб зекономити час?

Технічно – так, але не рекомендується. Запит у Резерв+ опрацьовується до 48 годин, а через ЦНАП – до 14 днів.

Якщо вже отримали відстрочку через Резерв+, запит у ЦНАП буде закритий, адже відстрочка вже оформлена.

Що робити, якщо в Резерв+ з'явилося повідомлення «Вас розшукує ТЦК», але відстрочка чинна?

Цей повідомлення означає, що ТЦК та СП зафіксував порушення військового обліку і передав запит до Нацполіції, щоб доставити вас для складання протоколу.

Відстрочка не скасовує відповідальності за порушення обліку.

Якщо не згодні з таким повідомленням – потрібно звернутися до свого ТЦК та СП.

Що робити, якщо подали документи через ЦНАП, але відповіді ще немає?

Потрібно дочекатися повідомлення від ЦНАП (до двох тижнів). Важливо: на час розгляду заяви людина не підлягає мобілізації, якщо документи подані правильно.

Якщо два тижні минули, а відповіді все одно немає – зверніться до ЦНАП повторно, щоб уточнити статус заяви.

Що означають записи «солдат резерву» або «резервіст», і чи впливають вони на право на відстрочку або її продовження?

«Солдат резерву» – це запис про військово-облікову спеціальність людини, яка перебуває на обліку, але не проходила служби. Він не впливає на право на відстрочку.

«Резервіст» – запис про людину, яка пройшла службу, має військову спеціальність і уклала контракт на службу в резерві. Для резервістів не передбачене бронювання чи оформлення відстрочки.

У разі виникнення питань щодо даних у застосунку Резерв+ рекомендується звернутися до служби підтримки через відповідне меню. Фахівці нададуть допомогу в перевірці інформації та роз’яснять необхідні деталі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.