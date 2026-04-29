Средняя заработная плата по Украине превысила 30 тысяч гривен
Средняя заработная плата по Украине впервые превысила 30 тысяч гривен и в марте 2026 года составила 30 356 грн. Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики.
По сравнению с февралем этого же года показатель вырос на 7,2%.
Самый высокий уровень оплаты труда традиционно зафиксирован в столице — в Киеве средняя зарплата составляет 49 381 грн. Среди регионов также выделяется Киевская область с показателем 29 997 грн.
В то же время самые низкие зарплаты наблюдаются в Кировоградской (21 375 грн) и Черновицкой (21 453 грн) областях.
По видам экономической деятельности наибольшие доходы получают работники сферы информации и телекоммуникаций — в среднем 85 673 грн. Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в образовании — 19 394 грн.
Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 апреля 2026 года составляет 3,6 млрд грн.
