Средняя заработная плата по Украине превысила 30 тысяч гривен

Средняя заработная плата по Украине впервые превысила 30 тысяч гривен и в марте 2026 года составила 30 356 грн. Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики.

По сравнению с февралем этого же года показатель вырос на 7,2%.

Самый высокий уровень оплаты труда традиционно зафиксирован в столице — в Киеве средняя зарплата составляет 49 381 грн. Среди регионов также выделяется Киевская область с показателем 29 997 грн.

В то же время самые низкие зарплаты наблюдаются в Кировоградской (21 375 грн) и Черновицкой (21 453 грн) областях.

По видам экономической деятельности наибольшие доходы получают работники сферы информации и телекоммуникаций — в среднем 85 673 грн. Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в образовании — 19 394 грн.

Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 апреля 2026 года составляет 3,6 млрд грн.

