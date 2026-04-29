Середня заробітна плата по Україні перевищила 30 тисяч гривень

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Середня заробітна плата по Україні вперше перевищила 30 тисяч гривень і у березні 2026 року становила 30 356 грн. Про це свідчать оновлені дані Державної служби статистики.

У порівнянні з лютим цього ж року показник зріс на 7,2%.

Найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у столиці — у Києві середня зарплата становить 49 381 грн. Серед регіонів також виділяється Київська область із показником 29 997 грн.

Натомість найнижчі зарплати спостерігаються у Кіровоградській (21 375 грн) та Чернівецькій (21 453 грн) областях.

За видами економічної діяльності найбільші доходи отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій — у середньому 85 673 грн. Найнижчий рівень оплати праці зафіксовано в освіті — 19 394 грн.

Заборгованості із виплати заробітної плати станом на 1 квітня 2026 року становить 3,6 млрд грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.