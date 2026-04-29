Владимир Зеленский ввел новые санкции против РФ за похищение украинских детей и теневой флот

17:44, 29 апреля 2026
СНБО ввел ограничения в отношении 20 лиц и 23 судов, которые помогают РФ в депортации детей и экспорте нефти в обход санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы №350/2026 и №351/2026, которыми ввел в действие решение СНБО о введении санкций против российских физических и юридических лиц, причастных к похищению украинских детей, а также против судов так называемого теневого флота РФ.

Санкции за похищение украинских детей

Первый пакет ограничений касается 20 физических и четырех юридических лиц, которые, по данным украинской стороны, причастны к вывозу детей с временно оккупированных территорий Украины и их дальнейшей идеологической обработке в России.

В список, в частности, вошли так называемые «уполномоченные по правам ребенка» в регионах РФ, должностные лица органов социального развития, депутаты представительных органов, сотрудники исполнительной власти России, а также лица, сотрудничающие с оккупационными администрациями на захваченных территориях Украины.

Среди фигурантов санкций — Александр Дьяченко, руководитель «Центра морской подготовки «Варяг», который, по информации украинской стороны, причастен к пропагандистской и военно-идеологической подготовке молодежи во временно оккупированном Крыму.

Также под санкции попал Юрий Митленко, который представлен как так называемый депутат Пологовского районного совета Запорожской области и, по данным украинской стороны, был причастен к принудительной паспортизации и выдаче российских документов украинским детям.

Санкции применены и к Игорю Телегину, который представляется как депутат так называемой «Херсонской областной думы» от партии «Единая Россия» и, как отмечается, организовывал пропагандистские и милитаристские мероприятия для молодежи.

Отдельно в списке — Ирина Шетеля, директор школы в Углегорске, которую связывают с вывозом 130 украинских детей в Ростовскую область РФ.

Ограничения также касаются общественных организаций, движений и военно-патриотических клубов, которые, по данным украинской стороны, вовлечены в интеграцию вывезенных детей в российское культурно-образовательное и идеологическое пространство.

«Привлечение к ответственности за похищение украинских детей — один из приоритетов. Зло не может оставаться безнаказанным. Также реализуем дополнительные ограничения против теневого флота, есть интересные цели. Это означает и дальнейшие юридические последствия на основе санкций. Нашу работу ценят партнеры», – подчеркнул советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Санкции против российского теневого флота

Второй санкционный список включает 23 морских судна, которые, по данным Украины, используются Россией для экспорта нефти и нефтепродуктов в обход международных ограничений.

Речь идет о танкерах, осуществляющих перевозку энергоресурсов из российских портов в страны, продолжающие закупку российской нефти. Часть судов, как отмечается, задействована в перевалке нефти между танкерами разных классов и функционирует как элементы логистической инфраструктуры компании «Газпром нефть».

В перечне суда, которые ходили под флагами России и других государств, в частности Панамы, Барбадоса, Палау, Маршалловых Островов, Коморских Островов, Гайаны, Сент-Винсента и Гренадин, Антигуа и Барбуды, Мадагаскара и Мозамбика. В отношении пяти из них уже применены санкции Соединенных Штатов.

