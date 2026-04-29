Володимир Зеленський ввів нові санкції проти РФ за викрадення українських дітей і тіньового флоту

РНБО запровадила обмеження щодо 20 осіб і 23 суден, які допомагають РФ у депортації дітей та експорті нафти в обхід санкцій.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №350/2026 та №351/2026 , якими ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб, причетних до викрадення українських дітей, а також проти суден так званого тіньового флоту РФ.

Санкції за викрадення українських дітей

Перший пакет обмежень стосується 20 фізичних і чотирьох юридичних осіб, які, за даними української сторони, причетні до вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України та їхньої подальшої ідеологічної обробки в Росії.

До списку, зокрема, увійшли так звані «уповноважені з прав дитини» в регіонах РФ, посадовці органів соціального розвитку, депутати представницьких органів, працівники виконавчої влади Росії, а також особи, які співпрацюють з окупаційними адміністраціями на захоплених територіях України.

Серед фігурантів санкцій — Олександр Д’яченко, керівник «Центру морської підготовки «Варяг», який, за інформацією української сторони, залучений до пропагандистської та військово-ідеологічної підготовки молоді в тимчасово окупованому Криму.

Також під санкції потрапив Юрій Мітленко, який представлений як так званий депутат Пологівської райради Запорізької області, та, за даними української сторони, був залучений до примусової паспортизації та видачі російських документів українським дітям.

Санкції застосовані і до Ігоря Телегіна, який представляється як депутат так званої «Херсонської обласної думи» від партії «Єдина Росія» та, як зазначається, організовував пропагандистські та мілітаризовані заходи для молоді.

Окремо у списку — Ірина Шетеля, директорка школи у Вуглегірську, яку пов’язують із вивезенням 130 українських дітей до Ростовської області РФ.

Обмеження також стосуються громадських організацій, рухів і військово-патріотичних клубів, які, за даними української сторони, залучені до інтеграції вивезених дітей у російський культурно-освітній та ідеологічний простір.

«Притягнення до відповідальності за викрадення українських дітей – один із пріоритетів. Зло не може залишатися безкарним. Також реалізовуємо додаткові обмеження проти тіньового флоту, є цікаві цілі. Це означає і подальші юридичні наслідки на основі санкцій. Нашу роботу цінують партнери», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Санкції проти російського тіньового флоту

Другий санкційний список включає 23 морські судна, які, за даними України, використовуються Росією для експорту нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень.

Йдеться про танкери, які здійснюють перевезення енергоресурсів із російських портів до країн, що продовжують закупівлю російської нафти. Частина суден, як зазначається, задіяна в перевалці нафти між танкерами різних класів і функціонує як елементи логістичної інфраструктури компанії «Газпром нафта».

У переліку судна, які ходили під прапорами Росії та інших держав, зокрема Панами, Барбадосу, Палау, Маршаллових Островів, Коморських Островів, Гаяни, Сент-Вінсент і Гренадін, Антигуа і Барбуди, Мадагаскару та Мозамбіку. Щодо п’яти з них уже застосовані санкції Сполучених Штатів.

