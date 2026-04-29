Правительство выделило еще 2 млрд гривен на «еВосстановление» — помощь получат почти 20 тысяч семей

19:38, 29 апреля 2026
Компенсации предусмотрены на ремонт поврежденного жилья, заявки можно подать через приложение «Дія», ЦНАП или нотариуса.
Правительство приняло решение о дополнительном финансировании программы «єВідновлення» на 2 млрд грн. Это позволит еще почти 20 тысячам семей получить компенсацию на ремонт жилья, поврежденного в результате российских атак. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Средства будут направлены на восстановление жилья различной степени повреждения. Для незначительных разрушений предусмотрено до 200 тысяч гривен на один объект. В более сложных случаях сумма зависит от типа жилья: до 350 тысяч гривен для квартир и до 500 тысяч гривен для частных домов.

По данным правительства, в рамках программы «еВосстановление» уже 139 тысяч семей получили компенсации на общую сумму 13,5 млрд грн.

Подать заявку на получение помощи можно через сервис «Дія», в центре предоставления административных услуг или через нотариуса. Прием заявок продолжается.

