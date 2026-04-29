  1. В Україні

Уряд виділив ще 2 млрд гривень на «єВідновлення» – допомогу отримають майже 20 тисяч родин

19:38, 29 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компенсації передбачені на ремонт пошкодженого житла, заявки можна подати через «Дію», ЦНАП або нотаріуса.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд прийняв рішення про додаткове фінансування програми «єВідновлення» на 2 млрд грн. Це дозволить ще майже 20 тисячам родин отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російських атак. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Кошти спрямують на відновлення житла різного ступеня пошкодження. Для незначних руйнувань передбачено до 200 тисяч гривень на один об’єкт. У складніших випадках сума залежить від типу житла: до 350 тисяч гривень для квартир і до 500 тисяч гривень для приватних будинків.

За даними уряду, в межах програми «єВідновлення» вже 139 тисяч родин отримали компенсації на загальну суму 13,5 млрд грн.

Подати заявку на отримання допомоги можна через сервіс «Дія», у центрі надання адміністративних послуг або через нотаріуса. Прийом заявок триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Кабінет Міністрів України нотаріус Дія ЦНАП єВідновлення грошова допомога

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]