Уряд виділив ще 2 млрд гривень на «єВідновлення» – допомогу отримають майже 20 тисяч родин

Компенсації передбачені на ремонт пошкодженого житла, заявки можна подати через «Дію», ЦНАП або нотаріуса.

Уряд прийняв рішення про додаткове фінансування програми «єВідновлення» на 2 млрд грн. Це дозволить ще майже 20 тисячам родин отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російських атак. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Кошти спрямують на відновлення житла різного ступеня пошкодження. Для незначних руйнувань передбачено до 200 тисяч гривень на один об’єкт. У складніших випадках сума залежить від типу житла: до 350 тисяч гривень для квартир і до 500 тисяч гривень для приватних будинків.

За даними уряду, в межах програми «єВідновлення» вже 139 тисяч родин отримали компенсації на загальну суму 13,5 млрд грн.

Подати заявку на отримання допомоги можна через сервіс «Дія», у центрі надання адміністративних послуг або через нотаріуса. Прийом заявок триває.

