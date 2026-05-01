  1. В Украине

Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 15%

15:39, 1 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Регулятор допускает повышение в случае ухудшения экономической ситуации.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В регуляторе отмечают, что такой уровень монетарных условий должен поддержать привлекательность гривневых инструментов, обеспечить устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий на фоне усиления ценового давления. Ожидается, что это будет способствовать возвращению инфляции к цели 5% на горизонте политики.

В начале года давление на курс гривны усилилось, в частности из-за последствий воздушных атак России зимой и обострения ситуации на Ближнем Востоке весной. Это привело к увеличению импорта энергоресурсов и оборудования, а также ухудшению курсовых ожиданий. НБУ сохранял активное присутствие на валютном рынке в рамках режима управляемой гибкости курса, ограничивая чрезмерные колебания.

Сдерживанию давления на валютный рынок также способствовала приостановка цикла смягчения процентной политики в марте. Это поддержало спрос на гривневые активы: средневзвешенные ставки по срочным депозитам населения в первом квартале почти не изменились, отдельные банки повышали доходность вкладов, а объем средств домохозяйств в гривне продолжил расти. Сохранялся и значительный спрос на облигации внутреннего государственного займа.

В НБУ считают, что сохранение учетной ставки на уровне 15% будет способствовать укреплению этих тенденций и не создаст угроз для дальнейшего развития кредитования, которое продолжает расти.

Регулятор также пересмотрел прогноз и ожидает сохранения ставки на этом уровне до второго квартала 2027 года. В случае усиления рисков для ценовой динамики НБУ готов применить дополнительные меры для сдерживания инфляции, в частности повысить учетную ставку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ Нацбанк

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]