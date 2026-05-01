Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 15%

Регулятор допускает повышение в случае ухудшения экономической ситуации.

Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

В регуляторе отмечают, что такой уровень монетарных условий должен поддержать привлекательность гривневых инструментов, обеспечить устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий на фоне усиления ценового давления. Ожидается, что это будет способствовать возвращению инфляции к цели 5% на горизонте политики.

В начале года давление на курс гривны усилилось, в частности из-за последствий воздушных атак России зимой и обострения ситуации на Ближнем Востоке весной. Это привело к увеличению импорта энергоресурсов и оборудования, а также ухудшению курсовых ожиданий. НБУ сохранял активное присутствие на валютном рынке в рамках режима управляемой гибкости курса, ограничивая чрезмерные колебания.

Сдерживанию давления на валютный рынок также способствовала приостановка цикла смягчения процентной политики в марте. Это поддержало спрос на гривневые активы: средневзвешенные ставки по срочным депозитам населения в первом квартале почти не изменились, отдельные банки повышали доходность вкладов, а объем средств домохозяйств в гривне продолжил расти. Сохранялся и значительный спрос на облигации внутреннего государственного займа.

В НБУ считают, что сохранение учетной ставки на уровне 15% будет способствовать укреплению этих тенденций и не создаст угроз для дальнейшего развития кредитования, которое продолжает расти.

Регулятор также пересмотрел прогноз и ожидает сохранения ставки на этом уровне до второго квартала 2027 года. В случае усиления рисков для ценовой динамики НБУ готов применить дополнительные меры для сдерживания инфляции, в частности повысить учетную ставку.

