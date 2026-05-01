Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 15%

Регулятор допускає підвищення у разі погіршення економічної ситуації.

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

У регуляторі зазначають, що такий рівень монетарних умов має підтримати привабливість гривневих інструментів, забезпечити стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань на тлі посилення цінового тиску. Очікується, що це сприятиме поверненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

На початку року тиск на курс гривні посилився, зокрема через наслідки повітряних атак росії взимку та загострення ситуації на Близькому Сході навесні. Це призвело до збільшення імпорту енергоресурсів і обладнання, а також погіршення курсових очікувань. НБУ зберігав активну присутність на валютному ринку в межах режиму керованої гнучкості курсу, обмежуючи надмірні коливання.

Стримуванню тиску на валютний ринок також сприяло призупинення циклу пом’якшення процентної політики у березні. Це підтримало попит на гривневі активи: середньозважені ставки за строковими депозитами населення у першому кварталі майже не змінилися, окремі банки підвищували дохідність вкладів, а обсяг коштів домогосподарств у гривні продовжив зростати. Зберігався і значний попит на облігації внутрішньої державної позики.

У НБУ вважають, що збереження облікової ставки на рівні 15% підтримає ці тенденції та не створюватиме загроз для подальшого розвитку кредитування, яке продовжує зростати.

Регулятор також переглянув прогноз і очікує збереження ставки на цьому рівні до другого кварталу 2027 року. У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ готовий застосувати додаткові заходи для стримування інфляції, зокрема підвищити облікову ставку.

