  В Україні

Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 15%

15:39, 1 травня 2026
Регулятор допускає підвищення у разі погіршення економічної ситуації.
Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

У регуляторі зазначають, що такий рівень монетарних умов має підтримати привабливість гривневих інструментів, забезпечити стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань на тлі посилення цінового тиску. Очікується, що це сприятиме поверненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

На початку року тиск на курс гривні посилився, зокрема через наслідки повітряних атак росії взимку та загострення ситуації на Близькому Сході навесні. Це призвело до збільшення імпорту енергоресурсів і обладнання, а також погіршення курсових очікувань. НБУ зберігав активну присутність на валютному ринку в межах режиму керованої гнучкості курсу, обмежуючи надмірні коливання.

Стримуванню тиску на валютний ринок також сприяло призупинення циклу пом’якшення процентної політики у березні. Це підтримало попит на гривневі активи: середньозважені ставки за строковими депозитами населення у першому кварталі майже не змінилися, окремі банки підвищували дохідність вкладів, а обсяг коштів домогосподарств у гривні продовжив зростати. Зберігався і значний попит на облігації внутрішньої державної позики.

У НБУ вважають, що збереження облікової ставки на рівні 15% підтримає ці тенденції та не створюватиме загроз для подальшого розвитку кредитування, яке продовжує зростати.

Регулятор також переглянув прогноз і очікує збереження ставки на цьому рівні до другого кварталу 2027 року. У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ готовий застосувати додаткові заходи для стримування інфляції, зокрема підвищити облікову ставку.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ визнав порушення права власності українця через арешт його авто у справі третіх осіб

ЄСПЛ розглянув справу про вилучення авто та визнав порушення права власності українця.

Уряд затвердив порядок отримання електронних довідок про місце роботи для держслужбовців

Держава переводить трудові довідки чиновників у безкоштовний онлайн-формат.

За міжнародні гранти підприємцям доведеться платити 23% податку

ДПС розглядає іноземні гранти бізнесу не як ресурс для розвитку, а як об’єкт оподаткування.

Кабмін змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат

Нові правки адаптують механізм соцвиплат до актуальних нормативів Пенсійного фонду та цифровізують звітність.

ЄСПЛ пояснив, коли відсутність адвоката у цивільних спорах порушує статтю 6 Конвенції

Правова допомога у цивільних спорах не завжди є обов’язком держави, проте її відсутність може порушувати право на справедливий суд.

Судово-юридична газета

