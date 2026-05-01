Украина досрочно завершила ремонт международных трасс

В Украине отремонтировали более 7,3 млн кв. м дорожного покрытия, что превышает плановые показатели.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По состоянию на 1 мая в Украине завершены основные дорожные работы на международных трассах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Ремонтные работы начались в феврале и выполнены с опережением графика. Всего отремонтировано более 7,3 млн кв. м дорожного покрытия, что составляет 104% от запланированного объема.

В центре внимания были ключевые логистические маршруты и международные транспортные коридоры, по которым осуществляется перевозка помощи, обеспечивается работа бизнеса и поддерживается связь между регионами.

Основные работы завершены на следующих международных автодорогах: М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, М-02 Кипты – Глухов – Бачевск, М-03 Киев – Харьков – Довжанский, М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель – Ягодин, М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская (на Люблин), М-10 Львов – Краковец (на Краков), М-15 Одесса – Рени (на Бухарест), М-16 Одесса – Кучурган (на Кишинев), М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский, М-27 Одесса – Черноморск, М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино.

В то же время продолжаются ремонтные работы на автодорогах национального значения, а также профилактические работы, в частности на уже восстановленных участках.

Государственная специальная служба транспорта продолжает работы на прифронтовых дорогах в 40-километровой зоне у линии соприкосновения. Речь идет о 59 участках общей протяженностью более 1200 км.

До 1 июня планируется отремонтировать более 10 млн кв. м дорожного покрытия. По словам премьер-министра, темпы работ остаются высокими: в апреле они были на 50 % выше, чем в марте, а ежедневно по стране работает более 200 бригад.

По словам премьер-министра, приоритет отдается дорогам с наибольшими повреждениями и нагрузкой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.