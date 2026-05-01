  1. В Україні

Україна достроково завершила ремонт міжнародних трас

17:14, 1 травня 2026
В Україні відремонтували понад 7,3 млн кв. м покриття, що перевищує планові показники.
Україна достроково завершила ремонт міжнародних трас
Станом на 1 травня в Україні завершено основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Ремонтні роботи розпочали у лютому та виконали з випередженням графіка. Загалом відремонтовано понад 7,3 млн кв. м дорожнього покриття, що становить 104% від запланованого обсягу.

У центрі уваги були ключові логістичні маршрути та міжнародні транспортні коридори, якими здійснюється перевезення допомоги, забезпечується робота бізнесу та підтримується зв’язок між регіонами.

Основні роботи завершено на таких міжнародних автошляхах: М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ, М-03 Київ – Харків – Довжанський, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель – Ягодин, М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на Люблін), М-10 Львів – Краковець (на Краків), М-15 Одеса – Рені (на Бухарест), М-16 Одеса – Кучурган (на Кишинів), М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, М-27 Одеса – Чорноморськ, М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине.

Водночас тривають ремонти на автошляхах національного значення, а також профілактичні роботи, зокрема на вже відновлених ділянках.

Державна спеціальна служба транспорту продовжує роботи на прифронтових дорогах у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Йдеться про 59 ділянок загальною протяжністю понад 1200 км.

До 1 червня планується відремонтувати понад 10 млн кв. м дорожнього покриття. За словами прем’єр-міністра, темпи робіт залишаються високими: у квітні вони були на 50% вищими, ніж у березні, а щодня по країні працює понад 200 бригад.

За словами прем’єрки, пріоритет надається дорогам із найбільшими пошкодженнями та навантаженням.

дороги Юлія Свириденко

