Утерянный ещё в 1983 году – женщине через 43 года восстановили паспорт

07:18, 2 мая 2026
Без удостоверения личности она не могла оформить пенсию, поэтому факт проживания в Украине устанавливали через суд.
Женщине восстановили паспорт после того, как она более 40 лет жила без документа, удостоверяющего личность. Об этом сообщила Миграционная служба Кировоградской и Черкасской областей.

Сообщается, что Любовь Павловна потеряла паспорт гражданина бывшего СССР образца 1974 года еще в 1983 году. С тех пор у нее не было ни одного документа, удостоверяющего личность.

Вопрос оформления документов встал после достижения ею пенсионного возраста, поскольку без паспорта оформить пенсию невозможно. Женщина обратилась в Долинский сектор Центрально-южного межрегионального управления Государственной миграционной службы.

В судебном порядке был установлен факт ее постоянного проживания на территории Украины по состоянию на 24 августа 1991 года. После этого специалисты миграционной службы провели процедуру установления принадлежности к гражданству Украины в соответствии с частью первой статьи 3 Закона Украины «О гражданстве Украины».

Это стало основанием для оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.

В настоящее время женщина получила документ, удостоверяющий личность, и может оформить пенсию и пользоваться предусмотренными государством правами и услугами.

