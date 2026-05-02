  1. В Україні

Втрачений ще у 1983-му – жінці через 43 роки відновили паспорт

07:18, 2 травня 2026
Без посвідчення особи вона не могла оформити пенсію, тож факт проживання в Україні встановлювали через суд.
Жінці відновили паспорт після того, як вона понад 40 років жила без документа, що посвідчує особу. Про це повідомила Міграційна служба Кіровоградщини та Черкащини.

Повідомляється, що Любов Павлівна втратила паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року ще у 1983 році. Відтоді вона не мала жодного документа, що посвідчує особу.

Питання оформлення документів постало після досягнення нею пенсійного віку, оскільки без паспорта оформити пенсію неможливо. Жінка звернулася до Долинського сектору Центрально-південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби.

У судовому порядку було встановлено факт її постійного проживання на території України станом на 24 серпня 1991 року. Після цього фахівці міграційної служби провели процедуру встановлення належності до громадянства України відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про громадянство України».

Це стало підставою для оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки.

Наразі жінка отримала документ, що посвідчує особу, і може оформити пенсію та користуватися передбаченими державою правами і послугами.

паспорт документи

