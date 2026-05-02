Денежная компенсация за неполученное вещевое имущество при увольнении с военной службы: кто может получить
Министерство обороны разъяснило порядок и алгоритм получения выплаты за неполученное вещевое имущество при увольнении с военной службы.
Кто имеет право на компенсацию
Выплата распространяется на лиц офицерского, старшинского, сержантского и рядового состава ВСУ, НГУ, СБУ, Службы внешней разведки, ГПС, ГССТ, ГСЗ, УГО, которые проходили военную службу:
- по контракту
- на кадровых должностях.
- Выплата не распространяется на:
- мобилизованных военнослужащих,
- курсантов ВВУЗов,
- курсантов военных институтов, факультетов, кафедр и отделений военной подготовки в составе вузов.
При этом в зависимости от вида увольнения действуют разные правила начисления:
- Увольнение в запас или в отставку с правом ношения военной формы — за все неполученное имущество в полном объеме.
- Увольнение в запас без права ношения формы — компенсация рассчитывается пропорционально времени, прошедшему со дня возникновения права на получение имущества до дня исключения из списков воинской части.
Процедура получения выплаты за непредоставленные вещи состоит из двух последовательных шагов:
Шаг 1. До дня исключения из списков обратиться в вещевую службу воинской части для оформления справки о стоимости вещевого имущества, подлежащего выдаче.
Справка составляется исходя из закупочной стоимости имущества по состоянию на 1 января текущего года; ее оригинал является обязательным документом для дальнейшего оформления выплаты.
Шаг 2. С полученной справкой подать рапорт командиру (начальнику) воинской части о выплате денежной компенсации за неполученное вещевое имущество.
Выплата осуществляется на основании приказа командира части, в котором указывается размер компенсации.
Если в выплате отказано или ответа нет, лицо может обратиться на «горячую линию» Минобороны по короткому номеру 1512 или в суд.
Нормативная база:
▪ ст. 9-1 Закона Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» № 2011-XII;
▪ постановление КМУ от 16.03.2016 № 178;
▪ приказ МОУ от 29.04.2016 № 232.
