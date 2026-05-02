Денежная компенсация за неполученное вещевое имущество при увольнении с военной службы: кто может получить

Министерство обороны разъяснило порядок и алгоритм получения выплаты за неполученное вещевое имущество при увольнении с военной службы.

Кто имеет право на компенсацию

Выплата распространяется на лиц офицерского, старшинского, сержантского и рядового состава ВСУ, НГУ, СБУ, Службы внешней разведки, ГПС, ГССТ, ГСЗ, УГО, которые проходили военную службу:

по контракту

на кадровых должностях.

Выплата не распространяется на:

мобилизованных военнослужащих,

курсантов ВВУЗов,

курсантов военных институтов, факультетов, кафедр и отделений военной подготовки в составе вузов.

При этом в зависимости от вида увольнения действуют разные правила начисления:

Увольнение в запас или в отставку с правом ношения военной формы — за все неполученное имущество в полном объеме.

Увольнение в запас без права ношения формы — компенсация рассчитывается пропорционально времени, прошедшему со дня возникновения права на получение имущества до дня исключения из списков воинской части.

Процедура получения выплаты за непредоставленные вещи состоит из двух последовательных шагов:

Шаг 1. До дня исключения из списков обратиться в вещевую службу воинской части для оформления справки о стоимости вещевого имущества, подлежащего выдаче.

Справка составляется исходя из закупочной стоимости имущества по состоянию на 1 января текущего года; ее оригинал является обязательным документом для дальнейшего оформления выплаты.

Шаг 2. С полученной справкой подать рапорт командиру (начальнику) воинской части о выплате денежной компенсации за неполученное вещевое имущество.

Выплата осуществляется на основании приказа командира части, в котором указывается размер компенсации.

Если в выплате отказано или ответа нет, лицо может обратиться на «горячую линию» Минобороны по короткому номеру 1512 или в суд.

Нормативная база:

▪ ст. 9-1 Закона Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» № 2011-XII;

▪ постановление КМУ от 16.03.2016 № 178;

▪ приказ МОУ от 29.04.2016 № 232.

