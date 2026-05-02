Грошова компенсація за неотримане речове майно при звільненні з військової служби: хто може отримати

12:42, 2 травня 2026
Виплата здійснюється на підставі наказу командира частини, в якому зазначається розмір компенсації.
Грошова компенсація за неотримане речове майно при звільненні з військової служби: хто може отримати
 Міністерство оборони роз'яснило порядок і алгоритм отримання виплати за неотримане речове майно при звільненні з військової служби.

Хто має право на компенсацію

Виплата поширюється на осіб офіцерського, старшинського, сержантського і рядового складу ЗСУ, НГУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, ДССТ, ДСЗ, УДО, які проходили військову службу:

- за контрактом

- на кадрових посадах.

Виплата не поширюється на:

- мобілізованих військовослужбовців,

- курсантів ВВНЗ,

- курсантів військових інститутів, факультетів, кафедр та відділень військової підготовки у складі ВНЗ.

При цьому залежно від виду звільнення діють різні правила нарахування:

- Звільнення у запас або відставку з правом носіння військової форми – за все неотримане майно в повному обсязі.

- Звільнення у запас без права носіння форми – компенсація розраховується пропорційно часу, що минув з дня виникнення права на отримання майна до дня виключення зі списків військової частини.

Процедура отримання виплати за ненадані речі складається з двох послідовних кроків:

Крок 1. До дня виключення зі списків звернутися до речової служби військової частини щодо оформлення довідки про вартість речового майна, що належить до видачі.

Довідка складається, виходячи із закупівельної вартості майна станом на 1 січня поточного року; її оригінал є обов'язковим документом для подальшого оформлення виплати.

Крок 2. З отриманою довідкою подати рапорт командиру (начальнику) військової частини про виплату грошової компенсації за неотримане речове майно.

Виплата здійснюється на підставі наказу командира частини, в якому зазначається розмір компенсації.

Якщо у виплаті відмовлено або відповіді немає, особа може звернутися  на "гарячу лінію" Міноборони за коротким номером 1512 або до суду.

Нормативна база:

     ▪ ст. 9-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» № 2011-XII;

     ▪ постанова КМУ від 16.03.2016 № 178;

     ▪ наказ МОУ від 29.04.2016 № 232.

