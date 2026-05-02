Компенсации бизнеса за разрушенное имущество: сколько заявлений подано и согласовано в 2026 году

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что по состоянию на 1 мая 2026 года обновлены данные о реализации государственных программ компенсации имущественных потерь и страхования военных рисков.

По его словам, в рамках программы частичной компенсации за уничтоженное или повреждённое имущество подано 135 заявлений, из которых 79 уже согласованы. Ориентировочная общая сумма компенсаций составляет около 1,2 млрд грн.

Также, как отметил он, в рамках программы компенсации страховых премий по договорам страхования военных рисков подано и принято 35 заявлений.

В то же время Гетманцев подчеркнул, что текущая динамика реализации программ остаётся сдержанной по сравнению с реальными потребностями бизнеса.

Эти инициативы направлены на восстановление активов, снижение рисков и поддержку работы предприятий в условиях войны, то есть фактически речь идёт об обеспечении экономической устойчивости.

Гетманцев отметил, что темпы внедрения должны быть выше — необходимы более быстрые решения, расширение охвата и более активное взаимодействие с бизнесом.

