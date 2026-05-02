  1. В Украине

Компенсации бизнеса за разрушенное имущество: сколько заявлений подано и согласовано в 2026 году

19:18, 2 мая 2026
В Украине на начало мая подано 135 заявлений на компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество бизнеса, из которых согласовано 79 на общую сумму около 1,2 млрд грн.
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что по состоянию на 1 мая 2026 года обновлены данные о реализации государственных программ компенсации имущественных потерь и страхования военных рисков.

По его словам, в рамках программы частичной компенсации за уничтоженное или повреждённое имущество подано 135 заявлений, из которых 79 уже согласованы. Ориентировочная общая сумма компенсаций составляет около 1,2 млрд грн.

Также, как отметил он, в рамках программы компенсации страховых премий по договорам страхования военных рисков подано и принято 35 заявлений.

В то же время Гетманцев подчеркнул, что текущая динамика реализации программ остаётся сдержанной по сравнению с реальными потребностями бизнеса.

Эти инициативы направлены на восстановление активов, снижение рисков и поддержку работы предприятий в условиях войны, то есть фактически речь идёт об обеспечении экономической устойчивости.

Гетманцев отметил, что темпы внедрения должны быть выше — необходимы более быстрые решения, расширение охвата и более активное взаимодействие с бизнесом.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Штраф 17 000 грн и 2 года лишения свободы: за что теперь наказывают водителей электросамокатов

Электросамокаты становятся полноценными участниками ДТП со всеми криминально-правовыми последствиями.

Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

Отвечает не военнослужащий — а воинская часть: ВС о компенсации за смертельное ДТП

Верховный Суд подтвердил, что за смерть в ДТП военнослужащего платит работодатель, и выплаты водителя не уменьшают компенсацию.

Суд признал мать виновной в уклонении от воспитания сына из-за его оскорбительных ИИ-стикеров в Telegram

Суд признал мать виновной из-за участия ее сына в оскорбительной переписке со стикерами, созданными с помощью ChatGPT.

Эволюция давления на судей: от увольнений до гибридных реформ в практике ЕСПЧ

Анализ последних решений ЕСПЧ против Польши, Венгрии и Украины доказывает, что независимость судьи — это не привилегия, а обязанность высказываться в защиту верховенства права.

