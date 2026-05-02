Компенсації бізнесу за зруйноване майно: скільки заяв подано і погоджено у 2026 році
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що станом на 1 травня 2026 року оновлено дані щодо реалізації державних програм компенсації майнових втрат і страхування воєнних ризиків.
За його словами, в межах програми часткової компенсації за знищене або пошкоджене майно подано 135 заяв, із яких 79 уже погоджено. Орієнтовна загальна сума компенсацій становить близько 1,2 млрд грн.
Також, як зазначив він, у рамках програми компенсації страхових премій за договорами страхування воєнних ризиків подано та прийнято 35 заяв.
Водночас Гетманцев наголосив, що поточна динаміка реалізації програм залишається стриманою порівняно з реальними потребами бізнесу.
Ці ініціативи спрямовані на відновлення активів, зниження ризиків і підтримку роботи підприємств в умовах війни, тобто фактично йдеться про забезпечення економічної стійкості.
Гетманцев підкреслив, що темпи впровадження мають бути вищими — необхідні швидші рішення, розширення охоплення та активніша взаємодія з бізнесом.
