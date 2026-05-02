  В Україні

Компенсації бізнесу за зруйноване майно: скільки заяв подано і погоджено у 2026 році

19:18, 2 травня 2026
В Україні станом на початок травня подано 135 заяв на компенсацію за знищене або пошкоджене майно бізнесу, з яких погоджено 79 на загальну суму близько 1,2 млрд грн.
Компенсації бізнесу за зруйноване майно: скільки заяв подано і погоджено у 2026 році
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що станом на 1 травня 2026 року оновлено дані щодо реалізації державних програм компенсації майнових втрат і страхування воєнних ризиків.

За його словами, в межах програми часткової компенсації за знищене або пошкоджене майно подано 135 заяв, із яких 79 уже погоджено. Орієнтовна загальна сума компенсацій становить близько 1,2 млрд грн.

Також, як зазначив він, у рамках програми компенсації страхових премій за договорами страхування воєнних ризиків подано та прийнято 35 заяв.

Водночас Гетманцев наголосив, що поточна динаміка реалізації програм залишається стриманою порівняно з реальними потребами бізнесу.

Ці ініціативи спрямовані на відновлення активів, зниження ризиків і підтримку роботи підприємств в умовах війни, тобто фактично йдеться про забезпечення економічної стійкості.

Гетманцев підкреслив, що темпи впровадження мають бути вищими — необхідні швидші рішення, розширення охоплення та активніша взаємодія з бізнесом.

