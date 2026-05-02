Адвокатов-ветеранов освободили от уплаты взноса на год после возобновления деятельности — решение РАУ

Адвокаты-ветераны войны, которые возобновляют право на занятие адвокатской деятельностью после военной службы, не будут уплачивать ежегодный взнос на обеспечение реализации адвокатского самоуправления за год возобновления деятельности.

Соответствующие изменения в Положение о взносах на обеспечение реализации адвокатского самоуправления внес Совет адвокатов Украины, указывает НААУ.

Речь идет об адвокатах, которые приостанавливали адвокатскую деятельность на срок один год и более в связи с прохождением военной службы в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Службе безопасности, Государственной пограничной службе, других военных формированиях, образованных в соответствии с законами Украины, или в связи с выполнением обязанностей в других составляющих Сил обороны во время действия военного положения.

Льгота будет распространяться на адвокатов-ветеранов войны: участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, а также других лиц, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Также таких адвокатов включили в перечень льготных категорий, которые могут обращаться с заявлениями об освобождении, уменьшении или отсрочке уплаты ежегодного взноса по общим правилам п. 2.10 Положения.

САУ учел, что возвращение таких адвокатов к профессиональной деятельности требует периода адаптации к гражданской жизни и психологического восстановления. Поэтому дополнительная финансовая и административная нагрузка не соответствовала бы задачам адвокатского самоуправления по содействию адвокатам в обеспечении гарантий адвокатской деятельности и защите их профессиональных прав.

Как известно, ранее РАУ принял решение от 13.12.2025 № 150, которым адвокатов-ветеранов освободили от платы за прохождение курсов повышения профессионального уровня сроком на один год после возобновления адвокатской деятельности. Новое решение дополняет этот подход еще одним инструментом поддержки адвокатов, которые возвращаются к профессии после службы.

