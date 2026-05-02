  1. В Україні

Адвокатів-ветеранів звільнили від сплати внеску на рік після поновлення діяльності — РАУ

16:18, 2 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пільга діятиме для тих, хто призупиняв діяльність через військову службу та повертається до професії.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адвокати-ветерани війни, які поновлюють право на заняття адвокатською діяльністю після військової служби, не сплачуватимуть щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за рік поновлення діяльності.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідні зміни до Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування внесла Рада адвокатів України, вказує НААУ.

Йдеться про адвокатів, які зупиняли адвокатську діяльність на строк один рік і більше у зв’язку з проходженням військової служби у Збройних Силах України, Національній гвардії, Службі безпеки, Державній прикордонній службі, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, або у зв’язку з виконанням обов’язків в інших складових Сил оборони під час дії воєнного стану.

Пільга поширюватиметься на адвокатів-ветеранів війни: учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також інших осіб, на яких поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Також таких адвокатів включили до переліку пільгових категорій, які можуть звертатися із заявами про звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску за загальними правилами п. 2.10 Положення.

РАУ врахувала, що повернення таких адвокатів до професійної діяльності потребує періоду адаптації до цивільного життя та психологічного відновлення. Тому додаткове фінансове й адміністративне навантаження не відповідало б завданням адвокатського самоврядування щодо сприяння адвокатам у забезпеченні гарантій адвокатської діяльності та захисту їхніх професійних прав.

Як відомо, раніше РАУ ухвалила рішення від 13.12.2025 № 150, яким адвокатів-ветеранів звільнили від плати за проходження курсів підвищення професійного рівня строком на один рік після поновлення адвокатської діяльності. Нове рішення доповнює цей підхід ще одним інструментом підтримки адвокатів, які повертаються до професії після служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адвокат НААУ адвокатура Рада адвокатів України

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]