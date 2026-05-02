Кабмин упростил закупки, изменил кодификацию и правила для медиков в обеспечении сил обороны

Правительство продолжает дерегулироваться в сфере обороны, упрощая закупки за средства международных партнеров и вводя отдельную кодификацию взрывчатых веществ и облегчая использование обезболивающих препаратов на передовой, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кабинет Министров продолжает упрощать правила и адаптировать процедуры к условиям военного положения в ключевых сферах, в частности в сфере обеспечения Сил обороны. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство внедряет следующие изменения в сфере обеспечения Сил обороны:

1. Упрощаются закупки за средства международных партнеров

«Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок координации международной военной помощи в период военного положения. Министерство обороны становится “единым окном” для всех составляющих Сил обороны Украины. Оно будет обобщать потребности сектора безопасности и обороны, включая Национальную гвардию, Государственную пограничную службу, Службу безопасности Украины и другие формирования», — отметила Юлия Свириденко.

Обновленный механизм позволит формировать и предоставлять донорам согласованные Украиной предложения по использованию международного финансирования, чтобы повысить эффективность его привлечения.

Агентство оборонных закупок ДОТ сможет осуществлять закупки за средства иностранных доноров в интересах всех составляющих сектора безопасности и обороны.

2. Меняются условия кодификации взрывчатых веществ

Кабинет Министров определил процедуру кодификации взрывчатых веществ украинского производства как отдельных предметов снабжения. Это позволит закупать их под конкретные потребности подразделений, тогда как ранее они учитывались только в составе боеприпасов.

Процедура подтверждения характеристик для производителей остается без изменений. Кодификация должна осуществляться в течение 10 дней после получения заключения по результатам испытаний.

3. Упрощается использование обезболивающих средств на тактическом уровне

Правительство внесло изменения в обращение обезболивающих препаратов для воинских частей и медицинских подразделений, работающих на передовой, на стабпунктах и складах боевых бригад.

«Министерство обороны получает возможность самостоятельно определять порядок обеспечения наркотическими лекарственными средствами, психотропными веществами и прекурсорами для подразделений в зонах боевых действий. Требования мирного времени, которые усложняли работу в полевых условиях, временно отменяются», — сообщила Свириденко.

Норма будет действовать в период военного положения и еще 60 дней после его завершения.

«Боевые медики должны иметь все инструменты и возможности оказывать помощь там, где это критически важно, без лишних бюрократических процедур», — подчеркнула Юлия Свириденко.

