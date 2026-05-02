Кабмін спростив закупівлі, змінив кодифікацію і правила для медиків у забезпеченні Сил оборони

17:12, 2 травня 2026
Уряд продовжує дерегуляцію у сфері оборони, спрощуючи закупівлі за кошти міжнародних партнерів та запроваджуючи окрему кодифікацію вибухових речовин і полегшуючи використання знеболювальних препаратів на передовій, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Кабмін спростив закупівлі, змінив кодифікацію і правила для медиків у забезпеченні Сил оборони
фото: Юлія Свириденко
Кабінет Міністрів продовжує спрощувати правила та адаптувати процедури до умов воєнного стану в ключових сферах, зокрема щодо забезпечення Сил оборони. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Уряд впроваджує такі зміни у сфері забезпечення Сил оборони:

1. Спрощуються закупівлі за кошти міжнародних партнерів

«Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги в період воєнного стану. Міністерство оборони стає «єдиним вікном» для всіх складових Сил оборони України. Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями», - зазначила Юлія Свириденко.

Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення.

Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони.

2. Змінюються умови кодифікації вибухових речовин

Кабінет Міністрів визначив процедуру кодифікації вибухових речовин українського виробництва як окремих предметів постачання. Це дозволить закуповувати їх під конкретні потреби підрозділів, тоді як раніше вони обліковувалися лише у складі боєприпасів.

Процедура підтвердження характеристик для виробників залишається без змін. Кодифікація має відбуватися протягом 10 днів після отримання висновку за результатами випробувань.

3. Спрощується використання знеболювальних засобів на тактичному рівні

Уряд вніс зміни до обігу знеболювальних препаратів для військових частин і медичних підрозділів, які працюють на передовій, на стабпунктах і складах бойових бригад.

«Міністерство оборони отримує можливість самостійно визначати порядок забезпечення наркотичними лікарськими засобами, психотропними речовинами і прекурсорами для підрозділів у зонах бойових дій. Вимоги мирного часу, які ускладнювали роботу в польових умовах, тимчасово скасовуються», - повідомила Свириденко.

Норма діятиме протягом воєнного стану та ще 60 днів після його завершення.

«Бойові медики повинні мати всі інструменти і можливості надавати допомогу там, де це критично важливо, без зайвих бюрократичних процедур», - наголосила Юлія Свириденко.

