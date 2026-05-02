  1. В Украине

Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые решения в Кабмине

17:03, 2 мая 2026
Часть назначений планируют принять уже на следующей неделе, отдельные кандидатуры еще обсуждают с депутатами.
Президент Владимир Зеленский анонсировал новые правительственные кадровые решения, часть из которых планируют принять уже на следующей неделе на уровне Кабмина.

В то же время он сообщил о координации позиций с премьер-министром Юлией Свириденко по вопросу финансовой поддержки Украины со стороны партнеров.

«Скоординировали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко позиции в переговорах с партнерами по финансовой поддержке Украины и реализации уже достигнутых договоренностей разного уровня. Важно, чтобы каждый пакет поддержки, о котором было объявлено, реализовывался именно тогда, когда это действительно нужно», — отметил глава государства.

Также, по его словам, стороны обсудили усиление правительственных структур и кадровые вопросы.

«Обсудили и график запланированного усиления правительственных структур: есть кадровые вопросы, которые требуют решения. По некоторым кадровым позициям необходимо продолжить диалог с парламентариями. Часть кадровых вопросов на уровне решений Кабинета министров договорились обеспечить на следующей неделе», — добавил он.

