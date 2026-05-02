Володимир Зеленський анонсував нові кадрові рішення в Кабміні

Частину призначень планують ухвалити вже наступного тижня, окремі кандидатури ще обговорюють із депутатами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський анонсував нові урядові кадрові рішення, частину з яких планують ухвалити вже наступного тижня на рівні Кабміну.

Водночас він повідомив про координацію позицій із прем’єр-міністром Юлією Свириденко щодо фінансової підтримки України з боку партнерів.

«Скоординували з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко позиції в перемовинах із партнерами щодо фінансової підтримки України та реалізації вже досягнутих домовленостей різного рівня. Важливо, щоб кожен пакет підтримки, про який було оголошено, реалізовувався саме тоді, коли це справді потрібно», — зазначив Глава держави.

Також, за його словами, сторони обговорили посилення урядових структур та кадрові питання.

«Обговорили й графік запланованого посилення урядових структур: є кадрові питання, які потребують вирішення. По деяких кадрових позиціях треба продовжити діалог із парламентарями. Частину кадрових питань на рівні рішень Кабінету міністрів домовилися забезпечити наступного тижня», — додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.